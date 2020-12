Film Nightlife: Keď vášho kámoša hľadá podsvetie, tak na toto rande už nikdy nezabudnete (foto+video)

Jedna noc, zopár hodín a toľko situácií. Malo to byť prvé a snáď nie posledné rande. Lenže celé sa to skomplikuje do série bláznivých situácií.

Obsah filmu

Barman Milo má skvelý život. Každý večer si užíva párty, dievčatá, nekonečný žúr a zábavu. Žije vtedy, keď slnko zapadne a na plný plyn. Keď náhodou uvidí život obyčajných ľudí, tak sa zamyslí, či by nebolo vhodné spomaliť. A raz to prišlo. Uvidel Sunny a zamiloval sa.

Po prvom zapôsobení sa mu podarí pozvať ju na rande a má jedinú šancu na to, aby sa do neho zamilovala a neodišla do USA za prácou.

Do osudného rande však vstúpi Milov šialene nezodpovedný a bezstarostný kámoš Renzo a celý večer sa dostane do neriadeného, divokého spádu plného zákrut, nebezpečenstva a akcie. Totižto Renzo má v pätách polovicu berlínskeho podsvetia a tí sa jednoducho nezastavia.

Ako to celé skončí? A prežije to rodiaca sa láska medzi Milom a Sunny?

Trailer k filmu Nightlife

Réžia a scenár

Otcom komédie Nightlife je scenárista a režisér Simon Verhoeven, nemecký režisér, ktorý dostal do vienka tie správne filmové základy. Jeho matkou je herečka Senta Berger a otcom režisér Michael Verhoeven.

Tak sa počas svojej kariéry ocitol pred kamerou v polohe herca, ale aj za kamerou na režisérskej stoličke, odkiaľ získal jedenásť ocenení na filmových festivaloch za snímku Wilkommen bei den Hartmanns (2016), v ktorom hrala aj jeho mama. Medzi fajnšmekrami sa stála známy aj jeho projekt Männerherzen (2009), ktorý mu taktiež priniesol štyri ocenenia.

Simon Verhoeven

Hudba a kamera

Režisér Verhoeven si prizval na spoluprácu kameramana Joa Heima, s ktorým sa stretol už pri výrobe snímky Willkommen bei den Hartmanns (2016). Veľmi skúsený tvorca má za sebou množstvo televíznych projektov v podobe filmov aj seriálov, ale v jeho portfóliu žiaria aj práce na filmoch Friend request (2016) alebo Snowden (2016) či Forget about Nick (2017).

Svoju šancu predviesť sa dostal aj profesijne mladý skladateľ a herec Tai Jason. Nightlife je jeho už štvrtá spolupráca. Prvý veľký projekt z pozície hudby bol film Homies (2020), v ktorom sa predstavil ako skladateľ, ale postavil sa pred kameru aj ako herec.

Jo Heim,

Tai Jason

Herci

Barmana Mila stvárni Elyas M´Barek, známa komediálna hviezda svetového formátu, ktorej filmy plnia kiná nielen v Nemecku. Diváci ho spoznajú najmä vďaka postave vo filme Fakjú, pán profesor (2013) alebo The Vampire Leader (2013).

Jeho kámoša Renza si zase zahrá Frederick Lau, s ktorým už mal tú česť spolupracovať na úspešnej snímke Takmer dokonalé tajomstvá (2019), alebo aj na projekte The Wave (2008).

Palina Rojinski prepožičia postave Sunny svoje ryšavé vlasy. Herečka sa narodila v Rusku a účinkovala vo Verhoevenových filmoch Willkommen bei den Hartmanns (2016) aj Männerherzen (2009).

Elyas M´Barek,

Frederick Lau,

Palina Rojinski

Fotogaléria

Premiéra

Komédia Nightlife vstúpi do slovenských kín už 10. decembra 2020. Informácie pochádzajú z Bontonfilm SK a z webových ánok imbd.com a csfd.cz.