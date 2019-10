Film Rodina Addamsovcov: Strašidelnú idylku Gomeza a Morticie naruší slávychtivá dizajnérka (video)

Hrôzostrašná a tajomná rodinka Addamsovcov sa presne na Halloween vracia na plátna kín v animovanom celovečernom filme. Tešiť sa môžu veľkí aj malí fanúšikovia. Gomez, Morticia, Pugsley, Wednesday a strýko Fester opäť ukážu, že “byť normálni” pre nich znamená niečo úplne iné.

Obsah filmu

Na vysokom kopci and mestom sa týči strašidelný a rozpadajúci sa dom Addamsovcov, ktorý je stále ponorený v hmle. Gomez a Morticia sa pripravujú na výnimočnú rodinnú udalosť. V addamsovskom klane oficiálne privítajú ich syna Pugsleyho, ktorý pred širokou rodinou ukáže špeciálny tanec s mečom.

Takmer dokonalú rodinnú idylku by mohla narušiť len ich suseda, slávna televízna dizajnérka Margaux Needler, ktorá chce vybudovať dokonalú komunitu ľudí, v ktorej má každý svoje miesto a nikto a nič sa nevymyká štandardu. Jej plán predať všetky domy v štvrti a získať slávu však naruší moment, keď sa zdvihne hmla a Margaux uvidí takmer rozpadnutý dom Addamsovcov.

Zatiaľ čo Pugsley usilovne bojuje so špeciálnym tancom s mečom, jeho sestru Wednesday zase trápi puberta a vďaka Margauxinej dcére Parker chce robiť všetky typické veci ako chodiť do školy, nosiť ružovú baretku či byť roztlieskavačkou. Jej matke Morticii tým však jedine spôsobí nevoľnosť.

Trailer k filmu

Réžia a scenár

Rodina Addamsovcov sa ako komiks začal objavovať v novinách The New Yorker v 30. rokoch 20. storočia. Príbeh vychádza z pera a hlavy jeho autora Charlesa Addamsa. Za prvým animovaným filmom však stojí dvojica režisérov.

Greg Tiernan je vo filmovom svete známy najmä pre réžiu kreslenej rozprávky Lokomotíva Tomáš, avšak stojí aj za odvážnejším animovaným projektom pre dospelých Buchty a klobásy (2016), s ktorým mu pomohol aj druhý režisér Conrad Vernon. Ten zbieral skúsenosti najmä pri réžii animákov ako Madagaskar 3 (2012), Monštrá vs. Votrelci (2009) či Shrek 2 (2004), za ktorý získal cenu Hollywood Film Awards.

Predlohu Charlesa Addamsa spracoval do scenára Matt Liebermann, ktorý spolupracuje aj na projekte Scoob (2020), a pomohla mu aj Pamela Pettlerová, autorka scenáru filmu V tom dome straší (2006).

Charles Addams,

Greg Tierman,

Conrad Vernon,

Matt Liebermann,

Pamela Pettlerová

Hudba a strih

Hudbu vo filme Rodina Addamsovcov skomponovali bratia Jeff a Mychael Dannovci z Kanady. Jeff sa stal známym pre spoluprácu pri filmoch Dobrý dinosaurus (2015), Resident Evil: Apokalypsa (2004) či Imaginárium doktora Parnasa (2009). Jeho brat Mychael má však za sebou trochu viac filmových projektov ako Pí a jeho život (2012), Little Miss Sunshine (2006), The Red Sea Diving Resort (2019) či 500 dní so Summer (2009).

Animovaný film o Addamsovcoch prešiel aj rukami strihačov Kevina Pavlovica a Davida Ian Saltera. Prvý zmienený už spolupracoval s režisérom Tiernanom na filme Lokomotíve Tomáš aj na snímke Buchty a klobásy. Salter priniesol do filmu svoje skúsenosti z animákov Toy Story 2 (1999), Hľadá sa Nemo (2003) či z Doby ľadovej 4: Zem v pohybe (2012)

Jeff Dann,

Mychael Dann,

Kevin Pavlovic,

David Ian Salter

Herci a dabing

S hereckým obsadením sa spája niekoľko zaujímavostí. Jednou z nich je, že ikonická ruka Vec zvyčajne bývala pravačka, vo filme sa však objaví jej ľavá verzia. Za jej hlasom stojí Snoop Dogg.

Postavy Gomeza a Morticie sú známe tým, že voči sebe prejavujú veľkú náklonnosť, pri nahrávaní svojich prehovorov a dialógov sa však Oscar Isaac (Star Wars 7, 8 (2015, 2017)) vôbec nestretol s oscarovou Charlize Theron (Rýchlo a zbesilo 9 (2020), Atomic blonde (2017)). Herecký “Gomez” osobne spoznal svoju Morticiu až na prvej tlačovej konferencii k filmu.

Skalní fanúšikovia mohli rovnako postrehnúť, že strýko Fester bol pôvodne príbuzným Morticie a až vo filme sa stal bratom Gomeza. V najnovšom počine jeho postavu nadaboval Nick Kroll, ktorý zúročil svoje skúsenosti aj v projektoch Buchty a klobásy či hranom seriáli Broklyn Nine-nine (2015).

Postava starkej Addamsovej bude vo filme hovoriť hlasom Bette Midler známej aj z projektu Mačky a psy (2010).

Prvý animovaný seriál o Addamsovcoch sa na obrazovkách objavil v roku 1973. Chlapcovi Pugsleymu požičala hlas Jodie Foster. V jeho ďalších pokračovaniach ho nahovorili len muži, avšak v novom animovanom filme budú diváci v originálnom znení počuť hlas mladého Finna Wolfharda, ktorý si zahral jednu z detských postáv v horore To (2017).

Chloe Grace Moretz si od iného hororu Carrie (2013) prešla viacerými postavami, aby vo filme o Addamsovcoch zakotvila ako cynická pubertiačka Wednesday.

Margaux Needler bude vo filme úhlavným nepriateľom hrôzostrašnej rodinky, preto tvorcovia zverili túto úlohu oscarovej Allison Janney. Diváci mohli počuť jej hlas v Mimoňoch (2015) alebo ju vidieť napríklad vo filme Hodiny (2002).

Slovenský dabing si vzali do rúk Tomáš Maštalír, Henrieta Mičkovicová, Richard Stanke, Martinka Kapráliková, Marek Suchitra a Peter Rúfus. Informácie pochádzajú z imdb.com a Forum Film Czech Republic and Slovakia.

Snoop Dogg,

Oscar Isaac,

Charlize Steron,

Nick Kroll,

Bette Midler,

Finn Wolfhard,

Chloe Grace Moretz,

Allison Janney,

Tomáš Maštalír,

Henrieta Mičkovicová,

Richard Stanke,

Martinka Kapráliková,

Marek Suchitra,

Peter Rúfus

Fotogaléria

Premiéra

Príbeh o hrôzostrašnej rodinke príde do slovenských kín 31. októbra 2019.