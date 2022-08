Film Slovo inšpiroval vznik nápaditého albumu duetov, ktorý vychádza ešte pred jeho premiérou

Na albume hviezdia veľké mená – Lenka Dusilová, Vojtěch Dyk, Ondřej Brzobohatý, Katarzia, Kristína Mihaľová, Ondřej Ruml, Václav Havelka a mnohí ďalší…

Dobový film režisérky Beaty Parkanovej sleduje príbeh manželov, ktorí si navzájom dali slovo, že budú stáť pri sebe v dobrom i zlom. Od medzinárodnej poroty filmového festivalu v Karlových Varoch získal film hneď dve hlavné ceny – Beata Parkanová si prevzala Cenu za najlepšiu réžiu a Krištáľový glóbus si odniesol Martin Finger ako najlepší herec.

Do slovenských a českých kín vstúpi film Slovo 15. septembra 2022. Pri tejto príležitosti vydá Supraphon album duetov inšpirovaných filmom, ku ktorému texty piesní napísala samotná režisérka. Hudobným producentom albumu je uznávaný autor filmovej hudby Jan P. Muchow.

Ústrednú pieseň Slovo naspievali Vojtěch Dyk a Lenka Dusilová. Skladba vyšla 26. augusta ako singel v sprievode videoklipu. „Toto bol prvý text na album a môj prvý pokus o text piesne. Bola som nervózna, či ho Honza Muchow prijme, a potom už nasledovala len radosť z toho, akú hudbu k nemu zložil,“ hovorí k piesni Slovo Beata Parkanová.

Foto: Bontonfilm

Album obsahuje dvanásť nahrávok jedenástich duetov, pričom duet Jedinou naspievali v dvoch hudobných verziách Eva Šušková s Robertom Pospišom a Markéta Foukalová s Michalom Šupákom. V ďalších duetoch môžeme počuť okrem Lenky Dusilovej a Vojtěcha Dyka tiež Annu Fialovú s Ondřejom Rumlom, Kristínu Mihaľovú s Katarziou, Andreu a Mikoláša Růžičkových, Kateřinu Winterovú s Václavom Havelkom, Terezu Krippnerovú s Ondřejom Rychlým, ale tiež Ondřeja G. Brzobohatého s Danielou Písařovicovou a mnoho ďalších česko-slovenských osobností.

Na zloženie hudby oslovil Jan P. Muchow Michala Novinskiho, Maroša Hečka, Beatu Hlavenkovú, Michala Šupáka, Mikoláša Růžičku, Nikolaja Nikitina či Ondřeja Rychlého. Muchow, ktorý sám seba nazval kurátorom albumu Slovo, na margo projektu uviedol: „Považujem za kľúčové, že sme sa s Beatou Parkanovou vopred dohodli, že nebudeme pri zadávaní textov k zhudobneniu nikomu nič diktovať. Proste voľnosť v akomkoľvek žánri! A tiež to, že šlo o česko-slovenskú spoluprácu, nám dávalo s Marošom Hečkom väčšiu slobodu vo výbere autorov a vytipovaní najvhodnejších interpretov pre tu-ktorú pieseň.“

Foto: Bontonfilm

„Album Slovo prináša svet šansónovo ladených duetov, ktoré sa líšia svojou pestrosťou, poňatím a interpretmi a spája ich určitá hĺbka, sila a neha,“ opisuje piesne scenáristka, režisérka a teraz i textárka Beata Parkanová. Príprava a realizácia albumu trvala dva roky a Beata Parkanová k jeho vydaniu dodáva: „Myslím, že tento album prináša mimoriadne pestrú škálu súčasných muzikantov, ktorí predstavujú svoje rôzne prístupy k hudbe, a zjednocuje ich téma a súdržnosť textov. Verím, že si každý poslucháč dokáže na albume nájsť duet svojho srdca. Duet, ktorý je práve teraz duetom jeho života, jeho slovom, tým, čo teraz prežíva, cíti, rieši.“

Album Slovo vydáva Supraphon v spolupráci s love.FRAME, Azyl production a Bontonfilm studios 9. septembra 2022 na CD i digitálne a následne v novembri na vinyle.

SLOVO – hudba k filmu Slovo

Slovo – Lenka Dusilová, Vojtěch Dyk (Jan P. Muchow/Beata Parkanová)

Tajemství – Anna Fialová, Ondřej Ruml (Michal Novinski/Beata Parkanová)

Obávám se, obávám – Nina Kohoutová, Maroš Hečko (Maroš Hečko/Beata Parkanová)

Místa, která patří vám – Beata Hlavenková, Juraj Benetin (Beata Hlavenková/Beata Parkanová)

Na obrázku – Daniela Písařovicová, Ondřej G. Brzobohatý (Ondřej G. Brzobohatý/Beata Parkanová)

Jedinou – Eva Šušková, Robert Pospiš (Robert Pospiš, Martin Sillay/Beata Parkanová)

Jedinou – Markéta Foukalová, Michal Šupák (Michal Šupák/Beata Parkanová)

Vzpomínám – Kristína Mihaľová, Katarzia (Nikolaj Nikitin/Beata Parkanová)

Chyby – Andrea Růžičková, Mikoláš Růžička (Mikoláš Růžička/Beata Parkanová)

Milostná – Nina Kohoutová, Marcel Buntaj (Marcel Buntaj/Beata Parkanová)

Příběh květu – Kateřina Winterová, Václav Havelka (Jan P. Muchow/Beata Parkanová)

Po bouřkách – Tereza Krippnerová, Ondřej Rychlý (Ondřej Rychlý/Beata Parkanová)

Foto: Bontonfilm

O filme

Václav je v 60. rokoch notárom v malom meste, nie je členom komunistickej strany a okolie ho vníma ako morálnu autoritu. So svojou ženou a deťmi zažíva dobré časy v rámci neľahkej doby a rodine i spoločnosti je pevnou oporou. Zo svojich zásad a zo svojho slova neustupuje, a napriek tomu, že je systematicky nútený k ústupkom, vstup do strany tvrdošijne odmieta. August 1968 a obavy z toho, čo bude po okupácii nasledovať, oslabia Václavovu psychiku. Z dobrých časov sa stávajú zlé. Teraz je to Věra, ktorá sa pre svojho muža stáva istotou a oporou, drží rodinu pohromade a sama mu dáva silu i odvahu k pevnému postoju. Aj ona dala svoje slovo a odmieta ho porušiť, nech to znamená akokoľvek neistú budúcnosť. Dodržať svoje slovo je pre oboch stále zložitejšie…

Slovo je film o nenápadnej sile lásky dvoch odlišných manželov, ktorí sa pevne držia a chránia.

Producentmi filmu sú love.FRAME, Bontonfilm studios, slovenská Azyl production. Koproducentmi sú Česká televízia – kreatívny producent Kristián Suda, poľská Kijora a štúdio BEEP. Film podporili Státní fond kinematografie, Audiovizuálny fond, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a RTVS.

Singel „Slovo“ Lenka Dusilová & Vojtěch Dyk: https://lnk.to/DusilovaDykSlovoPR

VIDEOKLIP:

Trailer:

Informačný servis