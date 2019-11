Film Voda, čo ma drží nad vodou: Silný príbeh o slávnej piesni a živote jedného búrliváka (video)

Pre niekoho znamenal mladosť, pre iných povinné čítanie v škole. Reč je o básnikovi a hudobnom textárovi Jozefovi Urbanovi, autorovi jedného z najslávnejších slovenských romantických hitov piesne Voda, čo ma drží nad vodou. Za jeho vznikom však stojí silný príbeh človeka, ktorého život trval veľmi krátko.

Posledných sedem rokov Jozefa Urbana bolo búrlivých. Jeden z najväčších slovenských básnikov bol človekom a zároveň aj svojím vlastným protikladom. Zažíval vrcholy aj pády, lásky aj sklamania, niekedy bol čírym ako diamant a inokedy zase ostrý ako britva. Jedno je však isté.

Vďaka svojmu talentu sa stal maturitnou otázkou už vo svojich tridsiatich rokoch a v rádiu sa hrali hity ako Vráť trochu lásky medzi nás (Money Factor), Len s ňou (Miro Žbirka) a iné, ktoré napísal.

Film popisuje nielen jeho nástup na básnickú scénu, ale najmä jeho posledné roky a autentické okolnosti vzniku piesne, ktorá sa stala obľúbenou nie jednej celej generácie Čechov a Slovákov. Hoci sa jej nedožil, hit Voda čo ma drží nad vodou z Jozefa Urbana spravila nesmrteľného.

Trailer k filmu Voda, čo ma drží nad vodou

Réžia, scenár a predloha

Za réžiou aj scenárom filmu Voda, čo ma drží nad vodou je český režisér Tomáš Magnusek. Vyštudoval učiteľstvo, ale vrhol sa skôr do nakrúcania filmov. Do jeho tvorby patria snímky Bastardi 3 (2012), Modelky s.r.o. (2014), Kluci z hor (2018) alebo Režisérka (2019).

Predlohou filmu bola kniha slovenského spisovateľa Ondreja Kalamára Pivo u Chárona (s Jožom Urbanom), ktorý zároveň spolupracoval aj pri tvorbe scenára.

Tomáš Magnusek,

Ondrej Kalamár

Hudba a kamera

Režisér a herec Magnusek si do projektu o Urbanovi zavolal Lukáša Černého, zodpovedného za hudbu a s ktorým už pracoval aj na snímkach Kluci z hor (2018) či Jedlíci aneb Sto kilo lásky (2013). Zo seriálu Čechovi (2019) si „vypožičal“ kameramana Pavla Mědílka, ktorého už poznal pri výrobe filmu Modelky s.r.o., kde Mědílek bol na pozícii asistent kamery.

Lukáš Černý,

Pavel Mědílek

Herci

Do hlavnej úlohy postavy básnika Jozefa Urbana zvolili herca Romana Pomajba, ktorý je však známy vďaka komickým úlohám. Niektorí by preto mohli pochybovať o správnosti tohto kroku režiséra Magnuseka. Scenárista a autor predlohy Kalamár má na to svoj pohľad a jeho výkon popísal ako obdivuhodný: „Mnohí sa zatvária prekvapene a pýtajú sa, či je na to vhodný. Po skúsenostiach z natáčania môžem povedať: veľmi vhodný.“

Pomajbovi budú sekundovať ďalší skvelí slovenskí herci ako Robert Roth (Tygři ve měste, 2011), Lukáš Latinák (Toman, 2008) alebo Andrea Kerestešová Růžičková (Rafťáci, 2006). V snímke si zahrali aj Martin Dejdar (Ženská na vrcholu, 2019), Ján Kanyza (Kriminálka Staré Město, 2013) či Svatopluk Skopal (První republika, 2014) z Českej republiky. Vo filme uvidíme aj hudobníka Vaša Patejdla alebo moderátorku a speváčku Oľgu Záblackú, ktorí básnika Urbana reálne poznali.

Roman Pomajbo,

Robert Roth,

Lukáš Latinák,

Andrea Kerestešová Růžičková,

Martin Dejdar,

Jan Kanyza,

Svatopluk Skopal,

Vašo Patejdl,

Oľga Záblacká

Ocenenia

Premiéra

Životopisný film Voda čo ma drží nad vodou príde do slovenských kín 28. novembra 2019, teda deň pred jeho nedožitými 55 narodeninami. Informácie pochádzajú od Continental film a zo stránky fdb.cz.