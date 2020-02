Film Volanie divočiny: Legendárny príbeh Jacka Londona vstupuje do kín a sľubuje zážitok (foto+video)

Keď sa povie rieka Yukon a majestátne hory Kanady, tak si vieme predstaviť prekrásne prírodné scenérie z pohodlia teplého domova. Pre psa Bucka sa táto predstava stala nechcenou skutočnosťou. Veľké dobrodružstvo síce prinieslo zmenu, ale dokázal sa s ňou vyrovnať a ešte aj nájsť priateľa na celý život. Štúdio Twentieth Century prinieslo na plátna dobrodružný príbeh podľa legendárnej knihy Jacka Londona a ide o skutočný filmový zážitok.

Hlavným hrdinom príbehu je pes Buck, ktorý je hýčkaný svojim pánom a lásku mu prejavuje aj jeho rodia. Idyla dokonalá pre každého domáceho maznáčika sa zásadne zmení vo chvíli, keď ho unesú obchodníci so psami a predajú ho do mrazivého kanadského Yukonu, kde vrcholí zlatá horúčka na Klondiku.

Hry a pozornosť sa premenia na tvrdú prácu v psom záprahu, kde je potrebné ťahať ťažké sane spolu s ďalšími psami. Buck v nehostinnom prostredí a v drsných podmienkach nájde vôľu prežiť a nakoniec sa mu podarí ujsť.

Po úteku stretne Johna Thorntona, samotárskeho dobrodruha, ktorý vdýchne do jeho života nový zmysel. Spolu s ním sa vydajú na cestu nehostinnou divočinou, kde sa budú spoliehať len sami na seba, na svoje inštinkty a nakoniec v nej nájdu krásu a potešenie zo slobodného života.

Predloha

Na počiatku bola knižná predloha s rovnomenným názvom slávneho amerického spisovateľa Jacka Londona.

Pôvodne bol dobrodružný príbeh vydávaný ako seriál v časopise The Saturday Evening Post, kde si našiel svojich prvých čitateľov a fanúšikov. Po jeho knižnom vydaní v roku 1903 sa stala z neho najčítanejšia kniha od Londona.

Príbeh o odvážnom psovi Buckovi bol preložený do 47 jazykov a stal sa jedným z kľúčových diel klasickej americkej literatúry.

Jack London

Réžia a scenár

Réžiu si pod svoj patronát vzal Chris Sanders, ktorý sa už vo svojich desiatich rokoch zamiloval do animácie a odvtedy začal kresliť a venovať sa jej. Animáciu tak využil aj vo svojom poslednom filme Volanie divočiny. Využil najmodernejšie vizuálne efekty a technológie, aby mohol psa Bucka zobraziť ako autentickú postavu.

Za svoju prácu na animovaných snímkach Krúdovci (2013), Ako vycvičiť draka (2010) a Lilo a Stitch (2002) získal nominácie na Oscara

Pod scenár sa podpísal Michael Green, podľa ktorého nie je náhoda, že sa kniha Volanie divočiny stala súčasťou amerického dedičstva.

„Oslovuje ľudí na mnohých odlišných úrovniach. Je to úžasný dobrodružný cestovateľský príbeh v tradícii Roberta Louisa Stevensona. Rozprával ľuďom o miestach v Severnej Amerike, o ktorých počuli, ale videli ich len na fotkách. V Amerike vypukla mánia o zlatej horúčke na Klondajku, noviny nestíhali vydávať príbehy o nej. A ľudia si ani neuvedomovali, že k tomu celému pomohli práve psy,” hovorí o predlohe scenárista Green.

„Je to príbeh mladého psa, ktorý dospieva, stáva sa dospelým. V živote každého psa príde čas, keď sa musí brániť, musí chrániť svoju svorku chrániť svojho človeka. A majú v sebe vlčí inštinkt, ktorý niektoré psy majú silnejší, a hoci je potlačený, vo vhodnej situácii ho všetky nájdu. A tu máte psa ako Buck, ktorý musí prežiť a prekonať rôzne zlé a ťažké zážitky, aby ho v sebe našiel,“ dodáva Green.

Michael Green bol nominovaný na Oscara za scenár k filmu Logan (2017). Svoje skúsenosti zbieral aj z akčných snímok Blade runner 2049 (2017) či Green Lantern (2011) alebo z rodinného seriálu z horského prostredia Everwood (2004).

Hudba a kamera

So Sandersom na filme spolupracovali aj ďalší tvorcovia, ktorých schopnosti ocenila aj akadémia nomináciou na Oscara alebo aj samotnou vzácnou soškou.

Kameru mal na starosti Janusz Kaminski. Poľský kameraman a režisér je známy pre svoju spoluprácu so slávnym Stevenom Spielbergom. Svoje umenie predviedol na projektoch War Horse (2011), Minority Report (2002). Za filmy Schindlerov zoznam a Zachráňte vojaka Ryana získal cenu Oscar.

Hudbu vytvoril John Powel, ktorý na svojho Oscara ešte stále čaká. Nomináciu získal len pri snímke Ako vycvičiť draka (2011) a skúsenosti nabral aj pri projektoch Solo: A Star Wars Story (2018) či animákoch Rio (2011) a Happy Feet Two (2011)

Herci

Hlavnú úlohu popri postave psa Bucka stvárnil slávny Harrison Ford, ktorý sa stal legendou pre účinkovanie vo filmoch o archeológovi Indianovi Jonesovi alebo pre postavu Hana Sola zo série Star Wars.

Dôvodov, prečo prijal ponuku na film Volanie v divočine, je viac. Chcel byť súčasťou filmu pre mladých divákov a veĺmi bol zvedavý na to, ako tvorcovia vytvoria psa Bucka.

„Jedným z najzaujímavejších detailov nakrúcania tohto filmu je, že sme nenakrúcali so psami, namiesto Bucka tam bol jeho dablér, a musel som mu prispôsobovať svoj pohľad, pričom mi dával niekoho, s kým som sa mohol emocionálne spojiť. Najskôr to bolo trochu náročné, ale potom z toho bola dobrá zábava,“ hovorí o nakrúcaní Ford a dodáva: „s Terrym som pri tomto filme strávil viac času ako s kýmkoľvek iným. Pomáhali sme si s tým, čo ten druhý potreboval. Ja som hral pre neho a on hral pre mňa, boli sme tam jeden pre druhého.“

Ford pochopil, že poslaním postavy Johna Thorntona je napraviť vnímanie človeka z pohľadu psa Bucka po všetkých strastiach a násiliu. Sám herec má doma troch psov a tento rozmer rozšíril o poznanie, ako dokáže vzťah k psom či zvieratám zmeniť človeka.

„Jedna z vecí, ktoré na filme vždy hľadám, je akési citové zaujatie divákov. Príležitosť tvoriť príbeh, v ktorom sa spoznajú, a prebúdzať v nich silu emocionálneho pochopenia. John Thornton je muž, ktorý sa vo svojom živote a svojom svete začal cítiť nepríjemne. Nedokázal uniesť bolesť a bremeno svojho osudu. Ušiel zo svojho domova až na ďaleký Yukon, kde mohol nájsť zlato a stať sa bohatým, ale aj z iného veľmi emocionálneho dôvodu – jeho malý syn vždy chcel objavovať divočinu. Ale predovšetkým tam šiel hľadať trochu pokoja a samoty. Potom stretne Bucka a stanú sa z nich druhovia na spoločnej výprave, emocionálne spojení, a spolu čelia nebezpečenstvu a zažívajú dobrodružstvá. Táto cesta a vzťah tých dvoch postáv ma dojímala,“ vysvetľuje Ford.

Vo filme Volanie divočiny si okrem hereckej legendy zahrali aj Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillanová či Bradley Whitford.

Premiéra

Film Volanie divočiny vstúpi do slovenských kín 27. februára 2020. Informácie pochádzajú zo CinemArt SK a z webovej stránky imdb.com.