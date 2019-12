Film Zakliate pierko: Zdeněk Troška nakrútil novú rozprávku o Aninke a princovi Vítkovi (foto+video)

Po veľkých rozprávkových hitoch Princezna ze mlejna či Z pekla štěští prichádza vynikajúci režisér a „odborník“ na rozprávky Zdeněk Troška s novým počinom, ktorý poteší všetky generácie.

Obsah

Na statku žije Aninka so svojimi dvomi nafúkanými sestrami, ktorým musí slúžiť, lebo je najmladšia. Všetko sa zmení, keď nájde pierko a privolá tak princa Vítka, ktorý bol zakliaty do vtáčej podoby. Jediným, komu to prekáža, sú jej sestry.

Keď zistia, že sa Aninka stretáva s mladým Vítkom, pierko jej zničia a princ zmizne. Aninka ho však nechce nechať napospas osudu a vydáva sa do sveta, aby ho zachránila.

Počas cesty zachráni vodníka pred zlým sedliakom a ten ju bude sprevádzať na celom putovaní. Prežijú chvíle napínavé, dobrodružné, ale aj kopu zábavy. Jeho čary pomôžu Aninke liečiť chorých, ubrániť sa pred zlým, ale pri vyslobodení princa Vítka bude musieť použiť inú svoju prednosť a hlavne pravú lásku.

Trailer k filmu

Réžia a scenár

Film Zakliate pierko režíroval Zdeněk Troška. Slávny český režisér, ktorý má za sebou množstvo divácky úspešných filmových projektov (Princezna ze mlejna, Z pekla šťastie, Čertoviny, Strašidla, Slunce, seno, Kameňák, Babovřesky,…), ktoré sa, v prípade rozprávok, stávajú súčasťou programu televízií počas aj vianočných sviatkov.

V rozprávke Zakliate pierko chce vyzdvihnúť hlavne jednu hodnotu: „Slušné správanie a pomoc blížnemu sa z našich životov rýchlo vytráca. Nie je nič krajšie, ako keď dobro zvíťazí nad zlom. A malo by to tak byť nielen v rozprávkach,“ hovorí Zdeněk Troška.

Troška mal čo hovoriť aj do scenára, za ktorým stojí Marek Kališ. Spolupracovali na viacerých projektoch. Kališ písal scenár pre Princeznu ze mlejna, ale aj pre bláznivú dedinskú komédiu Babovřesky či Kameňák.

Zdeněk Troška

Marek Kališ

Hudba a kamera

Aby bola rozprávka úspešná, potrebuje dobrú hudbu a Zakliate pierko si pripísal na svoj zoznam dokončených projektov Miloš Krkoška. S režisérom Troškom už vytvoril aj hudbu pre filmové projekty Strašidla, Čertoviny, ale aj Kameňák.

Za kamerou stál David Ployhar, ktorý svoju rozsiahlu filmovú tvorbu na pozícii kameramana obohatil nielen o spoluprácu s Troškom na projekte Kameňák, ale aj na rozprávke Zakliate pierko.

Miloš Krkoška

David Ployhar

Herci

Troškove postavy majú vždy niečo do seba a režisér vždy jednoducho zvýrazní ich prednosti. Vytvorí tak jednoduchú hru kontrastných charakterov, ktorá proste funguje. Do jeho rúk sa tak vložila herečka Anastasie Chocholatá, ktorá si zahrala Aninku.

Ešte väčším prekvapením (pre herca aj diváka) bude známy komik Lukáš Pavlásek v postave vodníka. „Zdeněk dokázal zo mňa vydolovať schopnosti, o ktorých som vôbec netušil, že ich mám! Nevedel som, že viem napríklad chodiť po vode a premieňať sa na žabu, takže spolupráca s ním, bola vynikajúca,“ hovorí s úsmevom predstaviteľ vodníka Lukáš Pavlásek a dodáva: „Vodník je vo filme, taký, ako som ja, takže ho vôbec nemusím hrať!“

Princa Vítka vo filme spodobnil Petr Urban a zlé sestry Báju a Áju zase Lucie Poličenská a Šárka Vaculíková. Tvár mladej čarodejnici prepožičala Sara Sandeva

Anastasie Chocholatá

Lukáš Pavlásek

Petr Urban

Šárka Vaculíková

Lucie Polišenská

Sara Sandeva

Fotogaléria

Ocenenie

(neznáme)

Premiéra

Film Zakliate pierko vstúpi do slovenských kín už 2. januára 2020. Informácie pochádzajú zo CinemArt a zo stránky fdb.cz