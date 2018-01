Finalistami majstrovstiev Európy v hádzanej sa stali reprezentanti Španielska a Švédska

ZÁHREB 26. januára (WebNoviny.sk) – Finalistami XIII. majstrovstiev Európy v hádzanej mužov v Chorvátsku (12. – 28. 1. 2018) sa v piatok stali reprezentanti Španielska a Švédska.

Úradujúci kontinentálni vicemajstri Španieli sa postarali o prekvapenie, keď v prvom semifinále vyradili Francúzov 27:23 (15:9). Lanskí svetoví šampióni zaostávali v 45. min už o 9 gólov (14:23), potom síce v priebehu ďalších šiestich minút stiahli na 20:23, ale svoju prvú prehru na ME 2018 už nedokázali odvrátiť a predstavia sa v stretnutí o 3. miesto.

Štvorročný cyklus

Francúzi nepredĺžia svoj štvorročný cyklus triumfov na európskych šampionátoch (2006, 2010, 2014). Španieli budú vo svojom piatom finále na tomto podujatí bojovať o premiérový titul. Ak by sa im ho podarilo získať, zavŕšili by „postupku“ – 4. na ME 2012, 3. na ME 2014 a 2. na ME 2016.

Švédi v dráme nečakane zdolali aktuálnych olympijských víťazov Dánov 35:34 po predĺžení (28:28, 16:14). Hrdinom severského derby bol brankár Andreas Palicka, hoci v poslednej sekunde riadneho hracieho času nezabránil vyrovnávajúcemu gólu Lasseho Svana. „Tri korunky“ v celom priebehu zápasu vyhrávali, platilo to aj o predĺžení, v ktorom necelé tri minúty pred koncom odskočili súperovi na dva góly a vedenie z rúk tentoraz už nepustili.

Chorvátsko s víťazstvom

Švédski hráči boli vo finále naposledy pred 16 rokmi, keď si vybojovali svoj štvrtý kontinentálny titul, vďaka čomu sú najúspešnejší v tejto štatistike. V rozhodujúcom súboji o zlato nezaváhali ani v jednom zo štyroch doterajších prípadov.

Hádzanári Chorvátska sa s XIII. majstrovstvami Európy v domácom prostredí rozlúčili víťazstvom. Zverenci trénera Lina Červara ho dosiahli v Záhrebe v piatkovom súboji o konečné umiestnenie nad prekvapením turnaja Čechmi, ktorých zdolali tesne 28:27 (16:10) a obsadili konečné 5. miesto. Chorváti prvýkrát po 16 rokoch chýbali medzi semifinálovým kvartetom.

Reprezentanti ČR v druhom dejstve stiahli šesťgólové manko na jediný gól a v posledných sekundách mali možnosť vyrovnať, ale strela Stanislava Kašpárka minula chorvátsku bránku. Zverenci trénerskej dvojice Jan Filip – Daniel Kubeš však 6. priečkou vyrovnali svoje maximum z ME 1996 v Španielsku.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V HÁDZANEJ – CHORVÁTSKO

semifinále (Záhreb):

Francúzsko – Španielsko 23:27 (9:15)

Najviac gólov: Sorhaindo 6 – Solé 7/6

Dánsko – Švédsko 34:35 po predĺžení (28:28, 14:16)

Najviac gólov: Hansen 12/8 – Zachrisson 8/1

o 5. miesto (Záhreb):

Chorvátsko – Česko 28:27 (16:10)

Najviac gólov: Horvat 10/4 – Zdráhala 13/5

Zostávajúci program – nedeľa 28. 1. (Záhreb):

zápas o 3. miesto: Francúzsko – Dánsko (18.00 h)

finále: Španielsko – Švédsko (20.30 h)

Konečné poradie ME 2018 na 5. – 16. miesto: 5. Chorvátsko, 6. Česko, 7. Nórsko, 8. Slovinsko, 9. Nemecko, 10. Bielorusko, 11. Macedónsko, 12. Srbsko, 13. Island, 14. Maďarsko, 15. Rakúsko, 16. Čierna Hora