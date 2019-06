Financie chcú posledné slovo pri regulácii cien

BRATISLAVA 16. novembra (WEBNOVINY) – Hlavnú iniciatívu vo výkone cenovej politiky štátu by po ukončení činnosti Cenovej rady vlády malo prebrať Ministerstvo financií SR. Vyplýva to z Návrhu koncepcie cenovej politiky na rok 2010, ktorú ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Rezort plánuje v priebehu budúceho roka upraviť mechanizmus výkonu cenovej politiky tak, aby vystupoval ako aktívny koordinátor cenovej politiky štátu vo všetkých oblastiach. Jeho zámerom je aj pripraviť v budúcom roku novelu zákona o cenách, na základe ktorej by mali mať súčasné cenové orgány možnosť regulácie cien natrvalo.

Rovnako chce ministerstvo ustanoviť, aby mohlo k prípadným navrhovaným opatreniam zaujať stanovisko s kladným alebo záporným odporúčaním. „K cenovej regulácii sa pristúpi výhradne so súhlasom ministerstva financií,“ uvádza rezort v návrhu koncepcie. Tento mechanizmus by sa však nemal vzťahovať na tie regulačné orgány, ktorých nezávislosť je podmienená európskou legislatívou. Ide napríklad o Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Poštový regulačný úrad, Telekomunikačný úrad SR či o Úrad pre reguláciu železničnej dopravy.

Ministerstvo financií tak očakáva, že po skončení činnosti Cenovej rady vlády SR prevezme hlavnú iniciatívu vo výkone cenovej politiky štátu. S cieľom zabezpečiť túto úlohu už na základe marcového uznesenia vlády zriadilo oddelenie cenových analýz v rámci sekcie daňovej a colnej ako aj oddelenie vnútornej a cenovej kontroly v rámci sekcie auditu a kontroly. Zároveň chce rezort okrem iného pokračovať v súčasnom monitoringu vývoja inflácie a v spoznávaní ekonomických vzťahov a procesov v cenotvorbe aj po 1. januári 2010.

Cenová rada vlády, ktorá pôsobí ako poradný orgán v oblasti cenovej stability a zamedzenia nežiaduceho cenového vývoja, by mala svoju činnosť ukončiť v závere januára budúceho roka. Podľa schváleného harmonogramu zasadnutí by rada mala naposledy rokovať 27. januára, pričom k tomuto dátumu by mala svoju činnosť aj ukončiť. Priebežnou informáciou o činnosti Cenovej rady vlády sa bude kabinet zaoberať už na tohtotýždňovom zasadnutí. Na poslednom januárovom rokovaní by rada mala uzatvoriť všetky problematické oblasti, ktorými sa zaoberá. „Prípadné legislatívne procesy odporúčané závermi rokovaní rady budú pokračovať naďalej tak, aby sa dosiahlo čo najkomplexnejšie možné vyriešenie konkrétneho problému,“ uvádza sa v materiáli. Rovnako sa predpokladá aj ďalšia činnosť pracovných skupín, ktoré vznikli na základe odporúčania cenovej rady.

Cenová rada vlády SR bola zriadená na základe rozhodnutia vlády z 24. septembra 2008. Týmto rozhodnutím boli menovaní jej členovia ako aj schválený jej štatút. Rada zasadá každý mesiac, pričom jej prvé zasadnutie sa uskutočnilo 29. októbra 2008.

