Financie: Užitočné rady pre dôchodcov, ktoré ich ochránia pred podvodníkmi

Seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny pri rozhodovaní o vlastných financiách. Na jednej strane dokážu sledovať ceny v obchodoch a nasporiť si aj popri dôchodku, na druhej sú kvôli neznalosti pojmov a rizík schopní neuvážene sa zadlžiť a minúť celé úspory.

Podľa údajov Výskumného demografického centra v roku 1980 žilo na Slovensku 13,3 % osôb starších ako 60 rokov. V roku 2018 už starší ľudia tvorili takmer 25% slovenskej populácie. V roku 2050 bude na Slovensku starších ako 60 rokov viac než tretina všetkých obyvateľov.

Materiálne podmienky dôchodcov sa zlepšujú, finančná gramotnosť klesá

Pozitívnou správou je, že za 14 rokov (2004 – 2018) sa zlepšila finančná situácia slovenských seniorov. Výraznejšie stúpol počet dôchodcov, ktorí nemajú problém s peniazmi, dokážu si zafinancovať aj väčšie výdavky. Stúpol aj podiel tých, ktorí síce na väčšie veci musia našetriť, ale s bežnými výdavkami nemajú problém.*

Horšie však je, že napriek lepším príjmom nevedia naši seniori so svojimi peniazmi správne zachádzať a môžu sa dostať do finančných problémov. Národná banka Slovenska poukazuje na to, že finančná gramotnosť Slovákov v kategórii nad 60 rokov sa rapídne zhoršuje s pribúdajúcim vekom. Starší ľudia sú dôverčivejší a keďže majú už nižšie výdavky ako mladšia generácia, majú väčší disponibilný objem peňazí.

Rady pre seniorov

Väčšie sumy peňazí nedržte doma

Banky.sk upozorňujú, že dôchodcovia si odkladajú väčšie sumy peňazí doma, čo nie je veľmi rozumné. Nezriedka aj niekoľko stoviek či tisíc eur. Podvodníci s touto možnosťou počítajú. Preto neraz sledujeme prípady, keď sú dôchodcovia okradnutí priamo vo svojom byte bez toho, aby bolo použité násilie. Podvodníci sa pod rôznymi zámienkami dostanú dnu a kým jeden z nich zabáva obeť, druhý pod nevinou zámienkou opustí miestnosť a prehľadá obydlie.

Odborníci dôchodcom odporúčajú: „Najvýhodnejšie je vybrať si vhodný osobný účet a k tomu sporiaci účet či vhodné investičné sporenie, peniaze sú tak v bezpečí,“ vysvetľuje Lenka Kalafut Lendacká, hovorkyňa Poštovej banky. Výber finančných produktov treba dobre zvážiť a voliť také, ktoré najviac vyhovujú potrebám daného človeka a nebudú zbytočne zaťažovať peňaženku vysokými poplatkami.

Dávajte si pozor pri nákupoch cez internet aj v podomovom predaji

Nákupy cez internet nie sú doménou len mladých ľudí, e-shopy využívajú aj seniori. Je dobré vedieť rozlíšiť podvodné stránky e-shopov, často ide o ponuky, ktoré sú až príliš výhodné a preto sú obzvlášť lákavé. Takéto stránky buď vymámia dopredu peniaze, ale žiadny tovar nezašlú. Alebo je tovar úplne iný, či nekvalitný. Tu si pozrite návod ako rozoznať spoľahlivých predajcov od falošných.

Špeciálnou kategóriou sú podomoví predajcovia, nepredávajú len tovar, ale aj služby, napríklad „výhodnú“ elektrinu a pod. Zvyknú vyvíjať nátlak práve na starších ľudí, pretože vedia, že majú peniaze a skôr podľahnú tlaku ako mladší. Radí generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Darina Huttová: „Neodporúčame sa zaväzovať ku kúpe tovaru v časovej tiesni, a už vôbec nedávať finančnú zálohu či súhlasiť so splátkovým predajom bez preštudovania si podmienok. Je lepšie, ak si človek zoberie kontakt na predajcu, aby mal možnosť si overiť jeho totožnosť, serióznosť a podmienky kúpy daného tovaru.“ Je dobré vedieť, že zákon vám umožňuje odstúpiť od zmluvy, zvyčajne do 7 dní písomnou formou.

Pozor na podvodné telefonáty, emaily a SMS-ky

Ďalšou hrozbou pre seniorov je phishing. Je to spôsob, ako podvodníci získavajú citlivé informácie v prostredí internetu. Veľmi často oslovujú svoje obete SMS alebo emailom. Pôsobia veľmi dôveryhodne a často sú označené logom známej firmy alebo banky. Pozrite si ukážky phisingu a ako ho rozpoznať.

To, že seniori boli často terčom podvodov, svedčí aj množstvo prípadov z blízkej i dávnejšej minulosti:

* prieskum Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Zdroj: Poštová banka, AFISP

