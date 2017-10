Financovanie kampane je od začiatku transparentné, reaguje Ftáčnik na vyjadrenia Sulíka

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Milan Ftáčnik tvrdí, že financovanie jeho predvolebnej kampane je od začiatku transparentné.

Transparentný účet

Reaguje tak na piatkovú tlačovú konferenciu lídra opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka, ktorý povedal, že voliči by sa mali zaujímať o to, akým spôsobom je financovaná predvolebná kampaň kandidátov do vyšších územných celkov, ktorým chcú dať v novembrových voľbách svoj hlas.

“Všetky príjmy a výdavky v súvislosti s kampaňou sú uvedené na mojom transparentnom účte, ktorý si riadne vediem od momentu, keď som ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu BSK v marci 2017,“ píše ďalej v stanovisku Ftáčnik.

Sulíkove vyjadrenia

Líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík upozornil v piatok na tlačovej konferencii, že voliči by sa mali zaujímať o to, akým spôsobom je financovaná predvolebná kampaň kandidátov do vyšších územných celkov, ktorým chcú dať v novembrových voľbách svoj hlas. Podľa neho kandidujú ľudia, ktorí na kampaň používajú stovky miliónov a nevedia vysvetliť ich pôvod.

Ako uviedol, často kampane financujú oligarchovia, ktorí sú v pozadí kandidáta. „Spokojní budú kandidáti, lebo sa stanú predsedami, spokojní budú investori, lebo sa im vrátia investície, a celé to zaplatí volič,“ uviedol. „Musíme voliť len takých, ktorých kampane sú financované čisto, vysvetliteľne,“ povedal Sulík.