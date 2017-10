Financovanie sociálnych služieb je podľa OĽaNO nesystémové, navrhujú niekoľko opatrení

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Vládny návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorým sa majú zaviesť zmeny pri financovaní sociálnych služieb, je podľa poslankyne Národnej rady SR za hnutie OĽaNO Sone Gaborčákovej nesystémový.

Uviedla to na tlačovej besede po odbornom kolokviu, ktoré sa zaoberalo dlhodobou starostlivosťou o odkázaných ľudí na Slovensku.

„Návrh nedokáže optimalizovať kvalitu poskytovanej služby pre odkázaného človeka za primeranú cenu,“ povedala. Nárast objemu verejných zdrojov na túto oblasť podľa Gaborčákovej súvisí len s tým, že do systému sociálnych služieb prichádza čoraz viac ľudí odkázaných na pomoc inej osoby.

Príspevok naviazať na minimálnu mzdu

Podľa poslankyne NR SR za OĽaNO je potrebné zapracovať do pozmeňujúcich návrhov k vládnej novele zákona viacero opatrení. Jedným z nich je naviazanie výšky príspevku na odkázanosť na zvyšovanie minimálnej mzdy. Od roku 1998 sa totiž podľa nej na človeka, ktorý je odkázaný v zariadení sociálnych služieb, vypláca stále rovnaká suma príspevku.

Príspevok na odkázanosť by sa podľa Gaborčákovej mal v plnej sume poskytovať nielen pobytovým, ale aj ambulantným zariadeniam, ktoré sú pre štát lacnejšie a ktoré sa starajú o deti do 18 rokov. „Dospelým osobám s postihnutím navrhujeme príspevok vo výške 80 percent,“ povedala.

Viac financií pre sociálne služby

Ďalšou požiadavkou opozičnej poslankyne je zvýšenie príspevkov pre zariadenia služieb krízovej intervencie, a to s naviazaním na minimálnu mzdu. Zvýšiť by sa podľa Gaborčákovej mala aj suma finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ak ide o službu včasnej intervencie. Poslankyňa za OĽaNO tiež žiada skrátiť lehotu na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Od začiatku budúceho roka by sa mal pri financovaní sociálnych služieb zaviesť štátny príspevok podľa stupňa odkázanosti osoby pre všetkých zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnych službách, ktorý parlament v septembri posunul do druhého čítania.

Štát by tak z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečil spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni.

Dlhodobá udržateľnosť a zamestnanosť

„Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Takto stanovený mechanizmus podľa rezortu práce a sociálnych vecí posilní viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a prispeje k ich dlhodobej udržateľnosti a dostupnosti, prispeje tiež k podpore zamestnanosti a zamestnateľnosti a riešeniu úrovne odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách.

„V záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb je potrebné podporiť ich spolufinancovanie aj z prostriedkov štátneho rozpočtu novo ustanoveným spôsobom, podľa štruktúry prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a formy poskytovanej sociálnej služby,“ tvrdí ministerstvo. To podľa rezortu vytvorí priestor v rozpočtoch samosprávnych orgánov na poskytovanie a zabezpečovanie aj ďalších druhov sociálnych služieb vo verejnom záujme v rámci ich pôsobnosti.