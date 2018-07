Fingo Akadémia zlepšuje kvalitu finančných sprostredkovateľov

BRATISLAVA 6. júla 2018 (WBN/PR) – V polovici júla odštartuje druhý cyklus Fingo Akadémie, unikátneho vzdelávacieho programu pre finančných sprostredkovateľov. Účastníkom opäť ponúkne množstvo reálnych prípadových štúdií zameraných nielen na získanie odborných vedomostí, ale najmä na osvojenie si praktických zručností. Ako vyplýva z hodnotení čerstvých absolventov, tieto im okamžite pomôžu efektívnejšie reagovať na potreby zákazníkov a úspešne vyriešiť viac obchodov.

O Fingo Akadémii

Fingo Akadémia vznikla ako samostatná platforma v rámci spoločnosti FinGO.sk zameraná na rozvoj a vzdelávanie finančných sprostredkovateľov. Lektormi Fingo Akadémie sú odborníci nielen s akademickým vzdelaním v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, komerčného práva, psychológie, pedagogiky a realitného obchodu, ale najmä s dlhodobou úspešnou praxou.

„Vo Fingo Akadémii máme možnosť odovzdať ďalej všetky naše skúsenosti získané počas pôsobenia v bankách aj v sprostredkovateľskej denno-dennej praxi. Vieme, že tak absolventom pomôžeme, aby dokázali pomáhať aj klientom, ktorí nezapadajú do klasických tabuliek. Zároveň tak získavajú veľkú konkurenčnú výhodu oproti bežným sprostredkovateľom, ktorí absolvovali len povinné skúšky,“ hovorí zakladateľka a lektorka Fingo Akadémie, Ing. Bc. Monika Hodeková, DiS.

Jedinečný koncept Fingo Akadémie unikátnym spôsobom zúročuje dlhoročné teoretické a praktického skúsenosti jeho autorov v rámci finančného biznisu. Lektori vzdelávajú účastníkov Fingo Akadémie, ktorými sú najmä skúsení finanční sprostredkovatelia, tak v teoreticko-právnej rovine, ako aj v rovine psychológie predaja, predajných zručností a cross-sellu. Získané teoretické vedomosti si účastníci Akadémie testujú pri riešení reálnych prípadových štúdií z praxe tak, aby po absolvovaní školenia boli schopní vyriešiť aj komplikované prípady.

Hovorí Peter Prvý, regionálny obchodný riaditeľ a garant za oblasť vzdelávania v spoločnosti FinGO.sk: „Teší ma, že spoločnosť FinGO.sk je lídrom nielen v oblasti spájania online a offline sveta financií, ale kladie veľký dôraz aj na kvalitu vzdelávania svojich finančných sprostredkovateľov. Cyklus štyroch školiacich modulov prináša účastníkom možnosť získať praktické vedomosti, vďaka ktorým dokážu vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľné prípady.“

Zvýšenie odbornosti a zručností finančného sprostredkovateľa má za následok vyššiu spokojnosť jeho klientov a tým aj vyššiu úspešnosť jeho biznisu. „Práve vysoká odbornosť je tou najlepšou referenciou, vďaka ktorej budú mať títo sprostredkovatelia neustále prísun nových klientov. Podpora vzdelávania tak v konečnom dôsledku znamená aj pozitívny ekonomický efekt nielen pre sprostredkovateľa, ale samozrejme aj pre spoločnosť FinGO.sk,“ dodáva Prvý.

Fingo Akadémia má už svojich absolventov

Úvodný cyklus Fingo Akadémie úspešne ukončili záverečnou skúškou prví absolventi. Hovorí Viktor Šatkovský, jeden z úspešných absolventov Fingo Akadémie: „Finančnému sprostredkovaniu sa venujem už viac ako 10 rokov a za tento čas som absolvoval množstvo školení. Hypotekárne školenie, ktoré spustila spoločnosť FinGO.sk, je jednoznačne najlepšie. Konečne to nie je školenie zamerané na kampane bánk, ktoré sa neustále menia, ale na praktické skúsenosti a riešenia zložitých úverových prípadov a zákony, ktoré by mal ovládať každý hypotekárny špecialista. Už počas školenia som aplikoval získané poznatky do praxe, čo mi hneď prinieslo niekoľko úspešných obchodov. Investícia do školenia sa mi tak vrátila ešte počas školenia.“ Pridáva sa aj Lenka Richterová: „Každá hodina strávená s lektorkami mi dala veľmi veľa. Z čiastkových informácií sa stáva mozaika a všetko do seba zapadá. Fingo Akadémiou sa mi otvorila nová dimenzia a klientom viem ponúknuť oveľa sofistikovanejšie riešenia.“

Registrácia do Fingo Akadémie

Úvodný modul druhého cyklu Fingo Akadémie sa začne vo štvrtok 12. júla 2018 v Žiline. Je určené finančným sprostredkovateľom, ktorí už dnes aktívne pôsobia v oblasti sprostredkovania hypotekárnych úverov a chcú sa posunúť ďalej. Na školenie je potrebná registrácia, pričom počet miest je limitovaný. Záujemcovia sa do Fingo Akadémie môžu prihlásiť na emailovej adrese akademia@fingo.sk.

VIP klub Fingo Akadémie

Absolvovaním programu to však nekončí. Úspešní absolventi po zvládnutí záverečnej skúšky získajú okrem certifikátu aj členstvo vo VIP klube Fingo Akadémie. VIP klub umožní členom aj naďalej vzájomné zdieľanie skúseností a konzultácie komplikovaných prípadov. Pre členov budú tiež pripravené špeciálne zamerané workshopy so školiteľmi bánk, poisťovní, profesormi vysokých škôl a univerzít, právnikmi a inými špecialistami z praxe. Členovia VIP klubu Fingo Akadémie tak budú mať neustále prístup k najnovším informáciám z oblasti finančného sprostredkovania.