Fínska ministerka spôsobila škandál, ľudia mali v ankete hlasovať o oddelení detí od matiek

Nová fínska vláda, ktorá doteraz vyvolávala vo svete len pozitívne emócie, napríklad tým, že ju vedie najmladšia premiérka na svete, 34-ročná Sanna Marin, má za sebou prvý škandál. Presnejšie jedna z jej ministeriek. Šéfka rezortu financií Katri Kulmuni sa musela v piatok ospravedlňovať na všetky strany a potupne sťahovať príspevok zo sociálnych sietí po kritike občanov aj mimovládnych organizácií.

Anketa na sociálnych sieťach

Inkriminovaný príspevok bola anketa, v ktorej ministerka nechala svojich priaznivcov hlasovať o tom, ako a či by krajina mala prijať naspäť deti fínskych žien, ktoré odišli do Iraku a Sýrie žiť s bojovníkmi Islamského štátu. Na výber v ankete bolo, či má krajina deti prijať samostatne, alebo aj s ich matkami.

Anketa vyvolala veľké emócie, a väčšina ľudí ju komentovala s tým, že hoci je návrat bývalých členiek najobávanejšej teroristickej siete na svete veľmi problematická otázka, v žiadnom prípade nie je vhodné oddeľovať deti od matiek. Ministerka tak online anketu, ktorá ponúkala možnosti „iba deti“ a „deti aj s matkami„, vymazala, a ospravedlnila sa za jej zverejnenie.

Oddelenie by nebolo možné

Do diskusie sa vložil aj fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto, podľa ktorého by oddelenie detí od matiek ani nebolo možné. Sýrski Kurdi, ktorí väznia bývalých bojovníkov Islamského štátu a ich ženy a deti, by podľa neho oddeľovanie matiek od detí nedovolili.

V tábore al-Hol na severe Sýrie, kde Kurdi – aj napriek pokračujúcim represiám a útokom zo strany tureckej armády – zadržiavajú členov IS, sa nachádza približne desať fínskych žien a zhruba 30 ich detí.