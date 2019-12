Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov jasne zdolalo Kazachstan, Slovensko je vo štvrťfinále

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov už má istotu postupu do štvrťfinále majstrovstiev sveta juniorov v Česku. Zabezpečila im ju nedeľňajšia prehra mladíkov z Kazachstanu s rovesníkmi z Fínska 1:7. Kazachom sa v nedeľu síce podarilo v 11. minúte vyrovnať na 1:1, no potom strieľali góly už len úradujúci majstri sveta a ziskom troch bodov sa dostali na čelo tabuľky A-skupiny.

Kazachstan má na svojom konte z troch zápasov nula bodov a aj keď sa ešte matematicky môže dotiahnuť na Švajčiarsko aj Slovensko, s oboma súpermi už prehral a tak ho čaká boj o záchranu medzi elitou.

Zaujímavosťou je, že v A-skupine už je známe kvarteto štvrťfinalistov, no v B-skupine je situácia poriadne zamotaná. Všetkých päť tímov má na svojom konte po 3 body a rozhodovať o postupujúcich sa bude až do úplného konca.

Slovenská reprezentácia má v nedeľu voľno. V pondelok o 19.00 h na zverencov trénera Róberta Petrovického čaká duel proti Švajčiarom a v utorok o 15.00 h proti Švédom.