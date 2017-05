Firma Dúha, ktorá stavia tunel Višňové, má ďalší problém. Preveruje ju daňová kobra

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Firma, ktorá stavia tunel Višňové, má ďalší problém. Podľa informácií portálu denníka Plus jeden deň pluska.sk daňová kobra ide opäť po krku známej spoločnosti veľkopodnikateľa Miroslava Remetu Dúha. Tentokrát pre daň z pridanej hodnoty.

Spoločnosť Dúha rieši polícia aj Finančná správa už vyše roka. V júli 2016 nabehli do sídla spoločnosti ľudia z Kriminálneho úradu Finančnej správy a zhabali všetko účtovníctvo. V prípade bolo začaté trestné stíhanie na úseku spotrebných daní. To však bolo neskôr zastavené. Denník Plus jeden deň však má informácie, že daňová kobra našla vo firme ďalší problém. Tentokrát má isť o podvody na DPH.

Na prípade spolupracujú finančníci s NAKA

Kriminálny úrad Finančnej správy podľa portálu dokonca potvrdil, že v stavebnej firme momentálne vykonávajú operatívne vyšetrovanie. “Bolo začaté operatívne rozpracovanie na úseku dane z pridanej hodnoty,” uviedla pre denník Plus jeden deň hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Na prípade spolupracujú finančníci s Národnou kriminálnou agentúrou. “V súvislosti s obchodnou spoločnosťou Národná kriminálna agentúra vykonáva preverovanie v súčinnosti s Kriminálnym úradom Finančnej správy, na základe ktorého bude rozhodnuté o ďalšom postupe,” potvrdili na Prezídiu Policajného zboru.

Daňová kobra údajne koná okrem iného aj na základe podnetu, ktorý v súvislosti s Dúhou dostali. Podľa informácií portálu pluska.sk existuje podozrenie z krátenia DPH v dodávateľskom reťazci. Finančná správa má preverovať, či si firma neuplatnila neoprávnene DPH, ako aj podozrenie z vytvárania fiktívnych faktúr. To by znamenalo, že si stavebník vyfakturoval peniaze za neuskutočnené práce. V hre má byť aj umelé navyšovanie cien za stavebné práce.

Súd nedávno vyhlásil v Dúhe konkurzné konanie

Spoločnosť Dúha spolu s talianskou spoločnosťou Salini Impregilo získali ešte v roku 2014 zákazku na výstavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (13,5 km). Za stavebné práce vrátane razenia tunela Višňové (7,5 km) má konzorcium zinkasovať viac ako 490 mil. eur vrátane DPH. Ide o jeden z najnáročnejších stavebných úsekov na diaľnici D1. Tunel Višňové by mal byť najdlhším tunelom na Slovensku. Termín dokončenia je určený približne na rok 2019.

Súd nedávno vyhlásil v spoločnosti Dúha konkurzné konanie, do ktorého ju poslali subdodávatelia. Dôvodom malo byť to, že firma im nezaplatila za rekonštrukciu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Majiteľ to označil za účelový krok. Výstavbu diaľnice to vraj neovplyvní.