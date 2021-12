Firmy sa začali viac obzerať po riešeniach na elektronické podpisovanie

Špecialisti na elektronický podpis a enterprise riešenia zo spoločnosti Disig a.s. uvádzajú, že rok 2021 priniesol aj vďaka pretrvávajúcej pandémii väčšiu odvahu v zavádzaní riešení na elektronické podpisovanie. Týka sa to finančného sektora, teda bánk a poisťovní, ale aj energetiky, či stavebníctva. Celkovo tento počet vzrástol o stovky nových záujemcov oproti obdobiu pred pandémiou.

Mnohé z firiem si uvedomili, že manažované riadenie e-dokumentov môže byť riešením, s ktorým si ľahšie udržia kontakt so svojimi klientami a obchodnými partnermi. Okrem toho s ním dokážu znížiť svoje náklady na papier, tlač, poštu a kuriérov, ale najmä na spracovanie a digitalizáciu papierových dokumentov. Nezanedbateľné je aj zníženie počtu stratených papierových zmlúv.

„Zaznamenali sme zvýšený záujem o osvetu, ktorá sa týkala prínosov podpisovania e-dokumentov, či manažovania ich obehu. Klienti siahali v prvom prípade po našom riešení Disig QES Portal, a v druhom prípade po Disig Enterprise Signer,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ spoločnosti Ivan Kühn.

IT dodávateľ ďalej uvádza, že narástol aj záujem o nadstavbu nad tzv. klasickými „podpisovačmi“. V praxi to znamená, že klienti sú naklonení portálovým riešeniam pre elektronické podpisovanie dokumentov medzi partnermi (spomínaný Disig Enterprise Signer). V ňom si vedia riadiť tok e-dokumentov a sledovať ich aktuálny stav. Medzi ďalšie často implementované riešenia patril aj archív pre dlhodobú overiteľnosť elektronických podpisov a zachovanie integrity dokumentov.

Čo sa týka elektronického podpisovania v mobilnej aplikácii, to sa na Slovensku ešte len rozbieha. Do konca novembra 2021 bolo vydaných viac ako 1000 certifikátov pre elektronický podpis do mobilných zariadení.

