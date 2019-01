Florbalisti AS Trenčín získali mimoriadnu posilu, do tímu prichádza najlepší brankár roka 2006

TRENČÍN 10. januára (WebNoviny.sk) – Legenda českého florbalu, brankár Tomáš Kafka, bude chytať za AS Trenčín v slovenskej extralige mužov. Český veterán síce po minulej sezóne ukončil 23-ročnú profesionálnu kariéru, no ďalej chytal v tamojšej lige veteránov. Vedenie AS Trenčín s ním bolo v kontakte už od začiatku aktuálneho ročníka. Kafka bude chytať za Trenčín do konca sezóny 2018/2019.

„Je to obrovská vec. Kedysi dávno sme boli spoluhráči v Tatrane Střešovice. Už vtedy sme sa rozprávali, že jedného dňa, keď skončí v českej lige, aspoň na jednu sezónu by sme ho stiahli do Trenčína. Bolo to však iba v teoretickej rovine. Keď po uplynulej sezóne skončil, tak sme ho skutočne oslovili, komunikovali sme spolu a dohodli sme sa, že nám príde pomôcť,“ uviedol pre agentúru SITA hrajúci tréner AS Trenčín Juraj Matejka.

Trinásť národných titulov

Štyridsaťročný „Bolek“ (nar. 26. augusta 1978) bol pri všetkých českých kovoch z majstrovstiev sveta – na konte má jednu striebornú a dve bronzové medaily. Rodáka z japonského Tokia dokonca vyhlásili v roku 2006 za najlepšieho brankára na svete. Kafka pôsobil v českej extralige od jej vzniku v roku 1993 a s Tatranom Střešovice získal trinásť národných titulov. Zúčastnil sa na deviatich svetových šampionátoch, za národný tím ČR odohral 116 duelov, z toho 47 na MS. V tamojšej najvyššej súťaži absolvoval dovedna 520 duelov. Okrem Střešovic chytal aj za tím Balrog Botkyrka/Södertälje IK v najvyššej švédskej súťaži Svenska Superligan.

V Trenčíne nemajú obavy, že by Kafka nebol na angažmán na Slovensku pripravený. „Po konci kariéry pokračoval vo veteránskej lige, okrem toho si chodil zachytať aj na tréningy Tatrana, takže v tomto problém rozhodne nebude,“ povedal. „Skúsenejšieho brankára sa v našich podmienkach určite zohnať nedalo. Sme veľmi radi, že sme sa dohodli. Veríme, že zdvihne kvalitu v našom bránkovisku. Chceme využiť aj jeho bohaté skúsenosti, poradí nám i v taktike, počas zápasu dokáže navigovať chalanov v obrane. Bude to na nezaplatenie,“ teší sa Matejka.

Detaily ešte nedohodli

„Chceli sme ho získať najmä pre play-off. Myslím si, že však nájdeme aj zápasy, v ktorých nám pomôže ešte v základnej časti. Do play-off sa najprv treba prebojovať. Ešte sme nekonzultovali, v ktorom zápase zažije premiéru v našom drese. Najmä sme chceli stihnúť dotiahnuť transfer v časovom limite. Detaily sme si ešte nedohodli. Mám nejakú predstavu a uvidíme, či ju bude akceptovať. Musí to skĺbiť aj so svojou prácou,“ prezradil reprezentant SR a účastník decembrových majstrovstiev sveta v Prahe.

AS Trenčín je po 14 odohraných zápasoch na 8. mieste slovenskej extraligy so ziskom 17 bodov. Rovnaký bodový zisk majú Snipers Bratislava na siedmej priečke i deviaty tím poradia Grasshoppers Žilina.