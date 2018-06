Formula 1 sa vracia do Francúzska, Vettel si verí a Hamiltona trápi nevyužitý potenciál

LE CASTELLET 22. júna (WebNoviny.sk) – Formula 1 sa tento víkend presúva na miesto, kde sa preteky v kráľovskej kategórii motoršportu konali naposledy pred desiatimi rokmi – na programe je ôsme podujatie sezóny Veľká cena Francúzska.

Rekordérom Schumacher

Jazdci nezavítajú do dejiska posledných pretekoch v roku 2008 Magny-Cours, ale do Le Castelletu neďaleko Marseille na Okruh Paula Ricarda. Zatiaľ posledná VC Francúzska sa tam na skrátenej trati uskutočnila v roku 1990 a víťazom sa stal Francúz Alain Prost.

Celkovo sa na francúzskom území naposledy tešil Brazílčan Felipe Massa pôsobiaci v spomenutom roku 2008 vo farbách Ferrari. Scuderia je najúspešnejším tímom VC Francúzska so 17 víťazstvami, šesť z nich vybojoval legendárny sedemnásobný majster sveta Michael Schumacher.

Nemec je rekordérom podujatia, na konte má 8 víťazstiev, prvé dve dosiahol ešte vo farbách Benettonu. Zo súčasných pilotov na VC Francúzska triumfovali Fernando Alonso v roku 2005 a Kimi Räikkönen v sezóne 2007. Obaja sa v rovnakých rokoch stali aj svetovými šampiónmi.

Vettel si verí

Aktuálna situácia v boji o majstrovský titul je vyrovnaná, Nemec Sebastian Vettel z tímu Ferrari vedie šampionát s náskokom jedného bodu pred Britom Lewisom Hamiltonom jazdiacim vo farbách Mercedesu. Tridsaťročný Vettel, ktorý vyhral aj nedávno v Kanade, bude chcieť zveľadiť bilanciu Ferrari.

„Náš monopost bol silný zatiaľ na každom okruhu a to nás teší. Je ťažké predpovedať, ako sa bude správať vo Francúzsku, nevidím však dôvod, aby sa nám tu nedarilo. Malo by to byť v poriadku, hoci organizátori položili nový asfalt a iná je v určitých aspektoch aj samotná trať. Skutočnosť, že sme boli silní v každých pretekoch, nám dáva dobrý predpoklad na kvalitný výsledok,“ povedal Vettel pre oficiálnu stránku Ferrari.

Najhorší výsledok v sezóne

Hamiltonovi nevyšli posledné preteky v Kanade, kde skončil na piatom mieste, čo bol jeho najhorší výsledok v doterajšom priebehu sezóny. „Nie som toho názoru, že by si niekto z nás myslel, že sme neporaziteľní. Takéto nastavenie v tíme nemal nikdy nikto. Prísť o vedenie v šampionáte nie je niečo, čo sa mi preháňa hlavou. Škrie ma, keď nepodávam výkony na hranici môjho skutočného potenciálu. To je veľmi dôležité. Ostatné veci ma až tak netrápia.

Keď pracujete tvrdo na tréningu a potom sa vám to nepodarí preniesť do pretekov, vtedy sa najviac naučíte. Za nami je sedem veľkých cien a do konca ešte ďaleká cesta. Viem, že sa stále môžeme zlepšovať a máme na to riešenia,“ uviedol 33-ročný Hamilton na webe Mercedesu.

Vo Francúzsku budú mať jazdci k dispozícii mäkké, supermäkké a ultramäkké pneumatiky Pirelli. Cez víkend meteorológovia očakávajú v Le Castellete teplé počasie s maximálnou teplotou 29 °C. Najteplejšie by malo byť v piatok, v ten deň sa môžu vyskytnúť aj búrky.

Tréningy a kvalifikáciu pred VC Francúzska bude v priamom prenose vysielať stanica Sport 1, preteky odvysiela Sport 2. Kvalifikácia sa začne v sobotu o 16.00 h, nedeľňajšia veľká cena odštartuje o 16.10 h.