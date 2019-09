Foto: K patrónke Slovenska do Šaštína prišlo viac ako 30-tisíc pútnikov

Veriaci z celého Slovenska prišli pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie na národnú púť do pútnickeho mestečka Šaštín, aby si tu uctili duchovnú patrónku Slovenska.

Podľa Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu, zároveň tu nájdu odpoveď na mnohoraké utrpenia a nespravodlivosť, a tou odpoveďou je podľa neho láska.

Púť so stáročnou tradíciou vyvrcholila slávnostnou svätou omšou pred šaštínskou bazilikou, na ktorú prišlo podľa organizátorov púte viac ako 30-tisíc ľudí. Medzi účastníkmi boli aj prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda vlády Peter Pellegrini a viacerí ďalší predstavitelia verejného života.

Kríza poslušnosti a autority

Apoštolský prefekt Azerbajdžanu Vladimír Fekete sa v homílii okrem iného venoval aj kríze poslušnosti a s tým súvisiacej kríze autority. Tá sa podľa neho prejavuje aj tým, že niektorí rodičia sa neodvážia vychovávať svoje deti v poslušnosti a podriadenosti pravidlám. Neobišiel ani krízu autority v samotnej cirkvi.

„Je bolestné počuť o mravných zlyhaniach duchovných pastierov. Takéto fakty nemožno ospravedlňovať, ale ich pôvodcov treba brať na zodpovednosť. Nemenej bolestné je však aj byť svedkami pyšného a domýšľavého posudzovania Svätého otca. Ak na pápeža Františka útočí svet, je to normálne. Odkiaľ však berú oprávnenie kritizovať jeho slová a činy niektorí kňazi či biskupi?,“ pýtal sa Fekete.

Úcta a poslušnosť k predstavenému, ale aj skromnosť a pokora chýba podľa neho aj mnohým duchovným.

Púť venovaná starým a chorým

Veriaci prichádzali do Šaštína autobusmi, ktoré organizovali ich farnosti, mnohí využili mimoriadne vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko, no niektorí dali prednosť putovaniu po vlastných nohách. Takto prichádzali do pútnického mestečka ľudia hlavne z oblasti Záhoria, peši však putovala aj skupina veriacich z Trnavy.

Pútnické dni v Šaštíne uzatvorí v pondelok 16. septembra púť venovaná starým a chorým. Hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši so začiatkom o 10:30 bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.

Katolícka cirkev na Slovensku si sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, pripomína vždy 15. septembra. Tento deň je na Slovensku dňom pracovného pokoja. Národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku je chrám v Šaštíne, ktorý je starobylým pútnickým miestom.