Foto: Let do Hurghady zahájil letnú charterovú sezónu na košickom letisku

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Na košickom letisku odštartovali tohtoročnú letnú charterovú sezónu. Prvý let zabezpečila v pondelok ráno egyptská spoločnosť FlyEgypt do letoviska Hurghada pri Červenom mori, na palube lietadla Boeing 737-800 bolo 180 cestujúcich. „Na výber je spolu devätnásť prímorských destinácií v jedenástich krajinách,“ informoval v pondelok výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej.

Nové destinácie

V porovnaní s predchádzajúcou letnou sezónou v zozname charterových destinácií pribudli cyperská Larnaca, talianska Olbia na ostrove Sardínia, grécky Patras, Marsa Alam v Egypte a Podgorica v Čiernej Hore.

Košické letisko bude vybavovať charterové lety aj do tureckej Antalye, bulharského Burgasu, Lamezia Terme v Taliansku, Ercanu v Severnom Cypre, Barcelony a Palmy de Mallorca v Španielsku, ako aj do gréckych destinácií Heraklion, Rodos, Korfu a Solún, do tuniského Monastiru, chorvátskej Rijeky a albánskej Tirany.

V lete 2017 prešlo Letiskom Košice rekordných 120 323 charterových cestujúcich. Na základe aktuálne dostupných informácií by tohtoročná charterová sezóna mohla byť opäť rekordnou. „Predpokladáme, že okrem overených destinácií budú pre dovolenkárov veľkým lákadlom aj nové atraktívne destinácie ako Larnaca na Cypre, alebo Podgorica v Čiernej Hore,“ uviedol Tmej.

Nárast cestujúcich

Letisko Košice v prvom štvrťroku tohto roka vybavilo 92 063 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 20 %, respektíve o 15 230 osôb. V prvom kvartáli zaznamenalo letisko aj 37-percentný nárast pohybov lietadiel na 2 295.

Súčet maximálnych vzletových hmotností všetkých vybavených lietadiel bol 39 369 ton, čo je nárast o 38 %. Letisko vybavilo v roku 2017 spolu 496 708 cestujúcich, čo znamenalo medziročne nárast o 13,7 %, resp. o 60 012 osôb. Pravidelné linky využilo 373 406 a charterové lety 121 230 pasažierov.

Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a. s. vznikla 1. mája 2004. Po ukončení privatizačného procesu v roku 2006 prevzalo 66 % akcií spoločnosti Letisko Viedeň, zvyšných 34 % patrí štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby SR.