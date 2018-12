Foto: Meghan Trainor a Daryl Sabara sa zosobášili, obrad sa konal na dvore ich domu

BRATISLAVA 24. decembra (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Meghan Trainor a herec Daryl Sabara sú manželia.

Dvojica si svoje áno povedala v sobotu, v deň 25. narodenín interpretky. „Je to začiatok úžasného, úplne nového života. Dostala som viac, ako som si kedy priala,“ vyjadrila sa pre magazín People speváčka. „Som najšťastnejší muž na svete,“ dodal jej manžel.

Obrad sa konal na dvore ich domu v Los Angeles. Na slávnosti sa zúčastnilo 100 najbližších priateľov a príbuzných novomanželov. Mladý pár požiadal svojich hostí, aby namiesto svadobných darov prispeli v ich mene Svetovému fondu na ochranu prírody.

Speváčka sa s hercom stretla v roku 2014 na večierku v Los Angeles a randiť začali o dva roky neskôr vďaka ich spoločnej priateľke Chloë Grace Moretz. Dvojica sa zasnúbila vlani v decembri.

Meghan Trainor začala písať piesne už ako jedenásťročná. V roku 2009 vydala nezávislý eponymný album a o dva roky k nemu pribudli nahrávky I’ll Sing With You a Only 17. Skutočne ju však preslávil až singel All About That Bass z prvej oficiálnej štúdiovky Title, ktorá vyšla v januári 2015. Z nej pochádzajú aj single Lips Are Movin, Dear Future Husband a Like I’m Gonna Lose You. Vďaka spomínanej skladbe All About That Bass si na konto pripísala dve Billboard Music Awards a v roku 2016 dostala Grammy pre nováčika roka. V máji 2016 vydala druhú štúdiovku Thank You. Na budúci rok plánuje vydať tretí štúdiový album Treat Myself.

Dvadsaťšesťročný Daryl Christopher Sabara sa preslávil najmä ako Juni Cortez z filmovej série Spy Kids (2001, 2002, 2003 a 2011). Zahral si aj v snímkach ako Štastných 13 (2006), Takí normálni pubertiaci (2007), Halloween (2007), Otec šampión (2009), Nejako sa to komplikuje (2009), Machete (2010), John Carter: Medzi dvoma svetmi (2012), The Green Inferno (2013) či Filozofi (2013).