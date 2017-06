Foto: Na Filmovom chodníku slávy odhalili dlaždicu Martina Hubu

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskému hercovi a režisérovi Martinovi Hubovi slávnostne odhalili v stredu popoludní pamätnú dlaždicu na Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Ocenenie za dlhoročnú umeleckú tvorbu herec dostal od zástupcov Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.

Hubovo meno ako ôsme v poradí

Meno Martin Huba pribudlo na chodníku slávy ako ôsme v poradí. Za uplynulé roky odhalili dlaždice Eve Krížikovej, Ladislavovi Chudíkovi, Jozefovi Adamovičovi, Štefanovi Kvietikovi, Ivanovi Palúchovi, Emílii Vášáryovej či Márii Kráľovičovej, ktorá prišla Hubovi osobne zablahoželať.

K nedávno jubilujúcej gratulantke sa pripojila aj autorka myšlienky Filmového chodníka slávy a generálna riaditeľka vydavateľstva Star Production.

„Nie je to len režisér a nie je to len divadelný a filmový herec, ale je to aj pán profesor a je to pedagóg, a to by som chcela vyzdvihnúť, že všetky svoje vedomosti, všetky tie znalosti a všetku tú charizmu, čo má, odovzdáva ďalším generáciám,“ povedala Mária Reháková, na ktorej slová nadviazal programový riaditeľ MFF Bratislava Pavel Smejkal.

„Chcem sa vrátiť k ďakovnej reči, ktorá zaznela na našom festivale v novembri minulého roka, keď sme vyhlasovali laureáta na toto ocenenie. Pán Huba vtedy predniesol skutočne inšpiratívnu reč, v ktorej zaznel motív významu a funkcie umenia ako súčasti širšej verejnej diskusie. Umenie má schopnosť kultivovať túto diskusiu a rozširovať verejný priestor, ktorý zdieľame a myslím si, že málokto stelesňuje tento význam umenia tak, ako práve pán Huba,“ podotkol Smejkal.

Ocenenie prijal s pokorou

Martin Huba prijal ocenenie s veľkou pokorou. „Je to pre mňa veľká radosť a veľká česť, ale prvá vec, ktorá človeku pri takejto príležitosti zíde na um, je to, či si to človek zaslúži… Spomenie si hneď na množstvo tých, o ktorých je presvedčený, že by mali alebo majú väčšie právo byť na tomto chodníku takto dekorovaní, ale osud rozhodol, ako rozhodol, šťastena rozhodla, ako rozhodla, a mne sa dostalo tej radosti stať sa súčasťou tejto dlažebnej promenády,“ poznamenal čerstvo ocenený herec,

Huba v príhovore apeloval predovšetkým na morálku. „Myslím si, že pri tejto príležitosti by bolo najrozumnejšie a najužitočnejšie pri všetkých tých vzácnych menách, medzi ktorými som sa ocitol, uvedomiť si, že propagovali vždy tie hodnoty a tie, dá sa povedať, základné momenty v našich životoch, v ktoré chcem veriť, že sú správne a že aj vás robili trošku šťastnejšími a možno niečo aj prezradili o nejasnostiach, ktorých sme všetci plní… Týmto vyjadrujem veľkú prosbu k nám všetkým, aby sme nezabudli, a to nielen vtedy, keď sa prejdeme po tomto chodníku, ctiť tie hodnoty, ktoré títo ľudia vyznávali a ktorými nás často zasahovali cez filmy, divadelné predstavenia a cez odkazy v rôznych médiách, ktoré nám prehlbovali a obšťastňovali naše životy. Isteže si vieme mnohí predstaviť desiatky mien, ktoré by tu mohli byť… Oni aj vždy boli s nami a verím, že v našich srdciach v tomto okamihu sú a tvoria akýsi základný hodnotový systém, ktorý cez spomienku na umelcov, umenie, film a divadlo v sebe nosíme a môžeme nosiť. Chcem sa preto ešte raz poďakovať a chcem nás všetkých poprosiť, aby sme nezabudli ctiť tie hodnoty, ktorých sú títo ľudia reprezentantmi – to znamená empatie, čiže byť schopný vcítiť sa do pocitu druhého človeka, uvedomiť si, že je veľký rozdiel medzi slasťou a radosťou a uvedomiť si, že človek asi radosť nepocíti nikdy, ak tie statky, ktoré má, ho neblažia, ale znervózňujú. A chcem tým tiež povedať, že k šťastiu patrí aj nevyhnutnosť mať dobrý spánok, teda môcť zaspať s čistým svedomím… Želám nám, aby sa nám to všetkým stále vo väčšej a väčšej miere darilo a nech nám pomáhajú pripomienky týchto mien, ktorých som dnes mal to šťastie stať sa súčasťou,“ uzavrel Martin Huba.