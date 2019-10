Foto: Opitá dôchodkyňa Anna narazila do Opla, to ju však nezastavilo a pokračovala v jazde

Takmer tri promile nafúkala dôchodkyňa, ktorá v Trenčíne vrazila do dvoch áut. Ako agentúru SITA informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, 67-ročná vodička Felicie pri cúvaní z parkovacieho boxu narazila do zaparkovaného Opla Astra, ktorý poškodila. To ju však nezastavilo a pokračovala v jazde. Po pár metroch narazila do ďalšieho odstaveného vozidla.

Tentokrát poškodila BMW 30d. Následne svedkovia privolali políciu. Policajti Trenčianke namerali najskôr vyše 2,4 a potom viac ako 2,8 promile alkoholu v dychu. Anna po lekárskom vyšetrení skončila v cele, obvinili ju z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

Takmer tri promile nafúkala dôchodkyňa, ktorá v Trenčíne vrazila do dvoch áut. Foto: www.facebook.com