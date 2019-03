Foto: Otvorili „nové“ Tehelné pole, postarali sa o to päťročný chlapček a Alexander Vencel st.

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) – Národný futbalový štadión (NFŠ) na bratislavskom Tehelnom poli v nedeľu podvečer pred zápasom 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 medzi miestnym tímom ŠK Slovan a FC Spartak Trnava zažil pôsobivé a veľkolepé oficiálne otvorenie.

Skandovanie a búrlivý potlesk

Niekoľko minút pred začiatkom stretnutia sa divákom na tribúnach prihovoril niekdajší brankár Alexander Vencel st. – víťaz Pohára víťazov pohárov 1969 a majster Európy 1976.

„Dobrý večer, slovanisti. Z minulosti sa pamätám na to, ako ste chodili na Tehelné pole, ako ste sa tešili z veľkých zápasov, ktoré Slovan osohral. Keď vidím, čo sa podarilo, tak verím tomu, že toto bude najkrajší štadión na Slovensku. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že tu dnes môžeme byť. V ostatných dňoch sa mnoho hovorilo o tom, že ideme domov. Konečne sme doma. Ďakujem za všetkých mojich bývalých spoluhráčov a trénerov,“ vyhlásil 75-ročný Vencel, ktoré slová sprevádzalo mohutné skandovanie a búrlivý potlesk.

Zodvihnutie symbolického kľúča

Následne si vzal slovo aj viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. „Rád by som využil túto príležitosť, aby som vás v mene ŠK Slovan privítal opäť doma a verím, že tu budeme zažívať mnoho nezabudnuteľných momentov,“ zaželal si funkcionár bratislavského klubu, ktorý na trávnik priviedol zástupcu najmladšej generácie, iba 5-ročného Adama.

Práve rukou tohto chlapčeka, ktorému asistovali aj Alexander Vencel a Ivan Kmotrík ml., došlo zodvihnutím symbolického kľúča k otvoreniu „nového“ Tehelného poľa.

Už hodiny pred zápasom bol pripravený bohatý sprievodný program. V okolí štadióna bolo „živo“ už od 15.00 h a prví diváci prešli bránami štadióna od 15.45 h. Na námestí pred novučičkým stánkom si fanúšikovia Slovana mohli nechať pomaľovať tvár klubovými farbami. Nechýbali rôzne súťaže či dychovka, spomínanie na úspechy z minulosti a mnohé legendy histórie najslávnejšieho slovenského klubu.