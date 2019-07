Foto: Peter Sagan vyšiel na „Tabuľu krásnych dievčat“ a na Tour de France 2019 je stále zelený

Šiesta etapa Tour de France 2019 cyklistov poriadne preverila – bol prvou horskou na tohtoročnej „starej dáme“. Po rýchlostnej prémii v meste Linthal na 29. kilometri to už boli len kopce, kopce a ešte raz kopce. Etapa štartoval v Mulhouse a po 160,5 kilometra bol cieľ na vrchole stúpania La Planche des Belles Filles vo výške 1148 m

Rýchlostná prémia v meste Linthal

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe mal po triumfe v piatej etape zo Saint Dié des Vosges do Colmaru (175,5 km) na konte už 144 bodov v súťaži o zelený dres – v stredu získal 10 bodov na rýchlostnej prémii a tridsať pridal v cieli.

Vo štvrtok svoje konto o ďalšie body, na spomínanej rýchlostnej prémii v meste Linthal na 29. kilometri, nerozšíril. V úniku totiž bola hneď od štartu skupinka 14 cyklistov.

Jediný, kto z elitnej trojice v tabuľke súboja o zelený dres bodoval, bol Michael Matthews z tímu Sunweb. Austrálčan si pripísal jeden bod, o ktorý teda znížil svoje manko na vedúceho Sagana na 46 bodov – Trojnásobný majster sveta Sagan zostal na 144 a Matthews ich nazbieral 98.

Sedem vrchárskych prémií

Zatiaľ čo v stredu sa cyklisti iba zoznamovali s Vogézami v stúpaniach II. a III. kategórie, vo štvrtok to mali omnoho náročnejšie. Absolvovali sedem vrchárskych prémií, z toho až tri prvej kategórie. Už šprintérska prémia bola situovaná v kopci počas stúpania na Le Markstein s dĺžkou takmer 11 km.

Krátko po tejto „jednotke“ nasledovala „trojka“ Grand Ballon do výšky 1336 m a potom už len zjazdy a stúpania na spôsob krátkych alpských etáp. Po 105 km sa cyklisti vyštverali na Ballon d´Alsace (11 km, 5,8%) a posledným „jednotkovým“ stúpaním bolo to cieľové. Medzitým sa však pretekárom postavili do cesty aj dve „dvojky“ a jedna „trojka“.

Krutý posledný kilometer

Cieľový La Planche des Belles Filles vo výške 1148 m (v preklade Tabuľa krásnych dievčat) je náhorná planina v pohorí Vogézy, ktorá v zime patrí lyžiarom a v lete vyznavačom cyklistiky. A od roku 2012 je aj takmer tradičnou zastávkou pelotónu slávnej Tour de France.

Cieľové stúpanie malo dĺžku 7 km s priemerom 8,7%, ale mimoriadne náročný bol najmä posledný kilometer. Cesta sa tam zdvihla až na 20% a v samom závere museli cyklisti prekonať 24-percentnú „stenu“ po kamennom podklade.

„Kilometer, ktorý sme pridali navyše v závere, bude to pravé danteovské finále,“ vyslovil sa riaditeľ Tour de France Christian Prudhomme.

Ciccone novým majiteľom žltého dresu

Z triumfu v etape sa napokon tešil belgický cyklista Dylan Teuns z tímu Bahrain-Merida. Dvadsaťsedemročný člen tímu Bahrain-Merida sa radoval z pôvodného 14-členného úniku, ktorý sa sformoval hneď v úvode štvrtkovej etapy.

Teuns zvíťazil s náskokom 11 sekúnd pred Talianom Giuliom Cicconem zo zoskupenia Trek-Segafredo, ktorý sa stal novým lídrom Tour de France 2019. Zo žltého dresu vyzliekol Francúza Juliana Alaphilippa (Deceuninck-Quick Step), ten finišoval na šiestej priečke s mankom 1:46 min. Tretí preťal cieľovú pásku ďalší účastník celodenného úniku Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) so stratou 1:05 min.

Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan zbytočne neplytval silami a do cieľa prišiel na 128. pozícii so stratou 20:38 min., ale ako už bolo spomenuté stále je lídrom bodovacej súťaže.

Viac o téme: Tour de France 2019