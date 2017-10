Foto: Polícia zasahovala na Manhattane, muž vrazil autom do ľudí a spustil streľbu

NEW YORK 31. októbra (WebNoviny.sk) – Newyorská polícia zasahovala pri streľbe na Manhattane, informovala televízia NBC News.

Podľa nepotvrdených správ sú aj obete na životoch. Päť ľudí je údajne zranených. Policajti zadržali zatiaľ jednu osobu.

Z dostupných informácii nákladné vozidlo vrazilo do jazdného pruhu vyhradeného cyklistom, niekoľko ľudí zrazilo a potom narazilo do školského autobusu.

Vodič vystúpil z kabíny a začal strieľať. Policajti poskytujú zraneným prvú pomoc a posielajú ich do neďalekej nemocnice.

Video shows large police response in Lower Manhattan after reports of shots fired. https://t.co/kcQD2fXckk pic.twitter.com/vdUmF6UXGS

— ABC News (@ABC) 31. října 2017