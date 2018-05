Foto: Predstaviteľ čarodejníka Nevilla Longbottoma Matthew Lewis sa oženil

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Anglický herec Matthew Lewis, známy najmä ako Neville Longbottom zo série filmov o čarodejníkovi Harrym Potterovi, sa oženil.

Rodák z Leedsu sa novinkou pochválil prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde uviedol, že si s partnerkou Angelou Jonesovou povedali svoje „áno“ v Taliansku.

„Nielenže som zmeškal koncert Arctic Monkeys v Los Angeles, ale vystupovali v Taliansku v tom čase, ako ma moja manželka prinútila oženiť sa. Som vytočený,“ zavtipkoval 28-ročný herec v príspevku, v ktorom zverejnil aj jednu z ich svadobných fotografií.

Lewis a mladá Američanka, ktorá sa venuje plánovaniu podujatí, sa zasnúbili predvlani v novembri v Paríži. Dvojica sa spoznala v januári 2016 v Universal Studios vo floridskom Orlande, pričom randiť začali v júli.

Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) May 28, 2018