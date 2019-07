Foto: Rapper Rytmus sa stal otcom, manželka Jasmina porodila syna

View this post on Instagram

Už počas tehotenstva ste boli úžasni „parťaci“, nemala som problém Vám vždy napísať co cítim, stretla som sa s láskou a radosťou z nás a zato som nesmierne vdacna❤️ Takže toto nemôžem a nechcem s Vami neprecitit: SOM MAMA! SANEL je s nami a aké to je? Keď to budem vedieť vyjadriť slovami, určite Vám o tom poviem, zatiaľ sa to neda🙏 Bože dakujeme❤️