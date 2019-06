Foto: Slovenskí hokejbalisti sa stali štvrtýkrát za sebou majstrami sveta, vyrovnali rekord Kanaďanov

KOŠICE 22. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejbaloví reprezentanti zvíťazili vo finále majstrovstiev sveta organizácie ISBHF v Košiciach (14. – 22. júna) nad Fínskom tesne 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) a získali štvrtý titul svetových šampiónov v sérii. Domáci tím napodobnil historický zápis Kanaďanov z rokov 2001 – 2007, ktorí taktiež ovládli štyri turnaje za sebou.

Navyše, Slováci sú v počte medailí najúspešnejším mužstvom v dejinách svetových šampionátov. Cenný kov získali na všetkých doterajších trinástich podujatiach, aktuálne majú bilanciu 5-2-6. Fíni si vybojovali vôbec prvú medailu z pôdy MS, podarilo sa im to na piaty pokus. Do tohto roka bolo ich najlepším výsledkom siedme miesto.

Slováci išli v Steel aréne zásluhou Martinusíka a Božíka do vedenia 2:0, ale Fíni ešte pred druhou prestávkou skorigovali počas presilovky na 1:2. Zverenci trénera Mojmíra Hojera prežili v úvode tretej tretiny oslabenie a vzápätí Oravec odčinil svoje vylúčenie gólom na 3:1.

Severania sa však vzápätí opäť dotiahli na kontaktný gól, Teplický však v 42. min spečatil vydretý slovenský triumf nad prekvapením turnaja. Nič na tom nezmenilo ani fínske skorigovanie 41 sekúnd pred koncom na 3:4. Fíni ani na druhý pokus na šampionáte nenašli recept na domáci tím, v jeho úvode vyhrali 2:1.

zdroj: RTVS

Mojmír Hojer (tréner hokejbalistov SR): „Myslel som si, že vyhráme, ale nevedel som si predstaviť, aká to bude cesta. Veril som chlapcom, že na ihrisku nechajú aj život. Ja som šťastný, je to ich víťazstvo. Vo finále sme dali góly, keď sme to potrebovali. Fíni boli veľmi náročný súper, niekedy nás dokázali zavrieť, ale vydržali sme vďaka obetavosti, obrovskej snahe a motivácii. Mali sme aj trochu šťastia a výborného Paťa Polca v bránke. Tento triumf je aj pre bývalého kouča Dušana Danka, ktorý nás navždy opustil v máji.“