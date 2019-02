Foto: Summit Donald Trump – Kim Čong-un sa skončil skôr, ako bolo naplánované

aktualizované 28. februára 9:21

HANOJ 28. februára (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump a severokórejský líder Kim Čong-un nedosiahli na svojom druhom summite vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj žiadnu dohodu, ale rokovania budú v budúcnosti pokračovať.

Dobrá a konštruktívna schôdzka

„Tentoraz nedosiahli žiadnu dohodu, ale ich tímy sa tešia na stretnutie v budúcnosti,“ uviedla vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.

Zároveň označila schôdzku medzi oboma lídrami za „veľmi dobrú a konštruktívnu“. Trump a Kim opustili hotel, v ktorom sa konal summit, oveľa skôr, ako bolo v pláne. Ceremóniu podpisu dohody medzičasom zrušili.

Obaja lídri boli pod tlakom

Kim krátko predtým na bezprecedentnom stretnutí s novinármi povedal, že by neprišiel na summit s Trumpom, ak by nebol pripravený denuklearizovať svoju krajinu. „Ak by som nebol ochotný to spraviť, teraz by som tu nebol,“ uviedol. „To by mohla byť tá najlepšia odpoveď, akú ste kedy počuli,“ reagoval na jeho slová Trump.

Obaja lídri boli pod tlakom, aby dosiahli konkrétnu dohodu v nadväznosti na prvý historický summit, ktorý sa konal v júni v Singapure. Trump sa však už na stretnutí s novinármi snažil tlmiť očakávania a poznamenal, že sa „nenáhlia“ za dohodou. „Chceme najmä dosiahnuť tú správnu dohodu,“ vysvetlil.

Americký prezident Donald Trump po predčasne ukončenom summite v Hanoji povedal, že „niekedy jednoducho musíte odísť„. Podľa jeho slov Severná Kórea žiadala stiahnutie amerických sankcií výmenou za denuklearizáciu, čo však on nebol ochotný spraviť.

Severokórejský líder Kim Čong-un ho napriek tomu ubezpečil, že ani naďalej nebude uskutočňovať jadrové a raketové testy. Americký minister zahraničia Mike Pompeo na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal, že si želal väčší pokrok. Kima vraj žiadali, aby spravil viac, „on však na to nebol pripravený„.