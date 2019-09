Tragická nehoda sa stala napoludnie v obci Voľa v okrese Michalovce. Vodič Škody Fabia prešiel do protismeru, vletel do priekopy a narazil do stromu.

Ako informovala košická krajská polícia, muž zomrel na mieste. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje. Dopravu na mieste riadi polícia.