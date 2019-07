Foto: Ukrajinec prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s Octaviou, v ktorej boli tri malé deti

Dopravná nehoda sa stala aj v obci Čierne Pole, v aute boli tri maloleté deti.

„Päťdesiatosemročný štátny príslušník Ukrajiny smerujúci s vozidlom značky Renault Laguna od obce Čierne Pole na obec Bajany sa počas prejazdu miernou ľavotočivou zákrutou pravdepodobne nevenoval plne vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, prešiel so svojim vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s vozidlom značky Škoda Octavia, hoci sa jeho vodička, 34-ročná Michalovčanka, snažila v danom momente tejto situácii predísť. Škodu Octavia po zrážke vytlačilo do priekopy, Renault Laguna ostal stáť v strede cesty, pretočený do protismeru,“ priblížila košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Oboch vodičov podrobili dychovej skúške na zistenie požitia alkoholických nápojov s negatívnym výsledkom.

Vo vozidle značky Škoda Octavia sa okrem vodičky nachádzal aj 36-ročný spolujazdec a tri maloleté deti. Vodička a traja spolujazdci utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia, jedna spolucestujúca a ukrajinský vodič sa zranili ťažko.