Foto: V Michalovciach otvorili nemocnicu novej generácie, je súčasťou siete Svet zdravia

MICHALOVCE 21. novembra (WebNoviny.sk) – Centrálna prípravovňa liekov, organizačná štruktúra zložená z klastrov, moderná tzv. triáž na urgentnom príjme, čiarové kódy pre bezpečnosť pacienta, či pôrodné izby. Aj to je súčasťou nemocnice novej generácie, ktorá za ostatného viac ako dva a pol roka vyrastala v Michalovciach. V utorok ju slávnostne otvorili.

Prvá všeobecná nemocnica, ktorú postavili na Slovensku po takmer 30 rokoch, je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia. Podľa tvorcov bude fungovať na základe najmodernejších zahraničných štandardov a pre celé východné Slovensko sa stane nadregionálnym centrom pre akútnu medicínu. Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať v rámci verejného zdravotného poistenia.

„Pre nás nová nemocnica neznamená len novú vlajkovú loď. Stavali sme to s tým cieľom, aby sme vytvorili regionálne, ale zároveň aj nadregionálne centrum pre poskytovanie najvyššej možnej kvality v oblasti medicíny. Našou ambíciou bolo postaviť v prvom rade centrum pre celé východné Slovensko v oblasti chirurgie a onkológie, na to sa v prvom rade bude táto nemocnica špecializovať. Otvorením tejto nemocnice zároveň začíname novú etapu, a tou etapou je re-profilácia našich nemocníc,“ povedal generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia Marek Duban.

Náklady na výstavbu 34 miliónov eur

Celkové náklady na výstavbu michalovskej nemocnice novej generácie sa vyšplhali na 34 miliónov eur. Pôvodný architektonický návrh vzišiel z dielne holandského štúdia Dutch Health Architects a výstavbe, ktorá trvala 32 mesiacov, predchádzali ďalšie dva roky príprav.

„Nemocnica novej generácie v Michalovciach je najlepšou ukážkou toho, ako Penta mení zdravotníctvo. Jej fungovanie bude totiž nielen efektívne z pohľadu nastavených procesov, ale prinesie pacientom aj moderné vybavenie a najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ uviedol Eduard Maták, partner v Penta Investments, ktorej súčasťou je sieť nemocníc Svet zdravia.

„Otvorenie novej nemocnice je zároveň dôkazom, že súkromné investície sú pre zlepšenie slovenského zdravotníctva nevyhnutné,“ dodáva.

Bude poskytovať aj náročnejšiu starostlivosť

Ako priblížil riaditeľ michalovskej nemocnice Vladimír Dvorový, pomocou nových procesov a organizácie zdravotnej starostlivosti dokážu v novej nemocnici výrazne zvýšiť bezpečnosť pacientov, kvalitu ich ošetrenia aj ich komfort. „Sme schopní sa tiež koncentrovať na náročnejšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje multiodborovú spoluprácu a sofistikované liečebné metódy,“ doplnil.

Napriek tomu, že ide o všeobecnú nemocnicu, bude poskytovať aj náročnejšiu zdravotnú starostlivosť, než akú ponúkajú regionálne zdravotnícke zariadenia. Prioritne sa bude zameriavať na akútne prípady v odboroch, ako je chirurgia, onkologická chirurgia, urológia, onkologická urológia, gynekológia, onkologická gynekológia, traumatológia a ortopédia.

Veľký priestor bude nemocnica venovať aj pediatrii a internistickým disciplínam s dôrazom na neurológiu vrátane liečby cievnych mozgových príhod, pneumológii a urgentnej medicíne. Bude pôsobiť taktiež ako onkologické centrum pre východné Slovensko a rozsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa bude približovať ku koncovým nemocniciam.

Desaťpercentný nárast počtu lekárov

Podľa zverejnených informácií do michalovskej nemocnice v ostatnom období nastúpilo takmer 20 nových lekárov. Sú medzi nimi absolventi medicíny, ale aj skúsení odborníci. V prvých mesiacoch budúceho roka pribudnú ďalší, takže v Michalovciach bude pôsobiť celkovo 139 lekárov, čo predstavuje asi 10-percentný nárast.

Nemocnica má vypracovaný plán workshopov, ktorých cieľom je pripraviť zamestnancov na prácu v nových podmienkach. Už od začiatku októbra prebiehajú v nemocnici tréningy zamestnancov, ktoré sú zamerané napríklad na orientáciu v novej budove, ovládanie výťahov, riadenie evakuácie, vykonávanie resuscitácie, príjem a prepúšťanie pacientov alebo na prácu v novom informačnom systéme.

Do novej nemocnice by sa pacienti mali začať sťahovať 5. decembra a presuny by mali byť ukončené do Vianoc. Následne sa začnú zavádzať nové medicínske procesy, ako je centrálna prípravovňa liekov, systém včasného varovania či monitoring vitálnych znakov pacientov. Inovácie sa podľa zástupcov siete budú spúšťať tak, aby na seba logisticky, organizačne a personálne nadväzovali, až nakoniec vytvoria jeden funkčný celok.

Viaceré inovácie v michalovskej nemocnici sa už predtým zaviedli a odskúšali v ostatných nemocniciach Svet zdravia (OAMIS, Urgentný prijem novej generácie, Chirurgický klaster, Pôrodnica novej generácie). Podľa zástupcov Sveta zdravia skúsenosti z Michaloviec zase určite pomôžu pri príprave nemocnice novej generácie v bratislavských Boroch.

V druhej polovici januára budúceho roka by už michalovská nemocnica mala fungovať v plnohodnotnom prevádzkovom režime. Na budúci rok sa následne plánuje začatie procesu výstavby nového pavilónu polikliniky. Táto časť má vzniknúť na pôde súčasného chirurgického pavilónu.