Foto: V Las Vegas rozdávali individuálne ocenenia NHL, Connor McDavid si odniesol tri trofeje

LAS VEGAS 22. júna (WebNoviny.sk) – Hokejista Connor McDavid z Edmontonu Oilers získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny 2016/2017 v zámorskej NHL.

Dvadsaťročný útočník si najstaršie individuálne ocenenie profiligy prevzal počas stredajšieho slávnostného udeľovania cien spojeného s rozširovacom draftom v Las Vegas.

McDavid zvíťazil so ziskom 1604 bodov

Kapitán Oilers je tretím najmladším víťazom Hart Memorial Trophy, v devätnástich rokoch ju získali legendárny Wayne Gretzky (1980) a tiež Sidney Crosby (2007). McDavid zvíťazil so ziskom 1604 bodov, jeho rival Crosby z Pittsburghu Penguins získal v hlasovaní 1104 bodov.

Talentovaný McDavid nazbieral v základnej časti sezóny 2016/2017 rovných sto bodov (30+70) v 82 stretnutiach za čo bol už skôr odmenený ziskom Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča.

Kanadského reprezentanta McDavida ocenili i samotní hokejisti Trofejou Teda Lindsaya pre najužitočnejšieho hráča podľa hráčskej asociácie NHLPA. Mladý útočník výraznou mierou pomohol postúpiť Edmontonu do play-off prvýkrát od roku 2006.

“Je to pre mňa výnimočný deň. Som hrdý, že som súčasťou Edmontonu. Som hrdý,že hrám s takými hráčmi a pred najlepšími fanúšikmi v súťaži. Vidieť tieto trofeje v takej blízkosti, dotknúť sa ich, či odfotiť sa s nimi je niečo skvelé,” uviedol McDavi bezprostredne po prevzatí Hartovej trofeje od Waynea Gretzkého. “Je neuveriteľné prebrať trofej z jeho rúk,” dodal mladý útočník.

Džentlmenom na ľade je Gaudreau

Najlepším brankárom ostatnej sezóny sa stal 28-ročný gólman Sergej Bobrovskij z Columbusu Blue Jackets. Bobrovskij je vôbec prvým viacnásobným držiteľom Vezinovej trofeje narodeným v Rusku, získal ju aj v roku 2013.

Lady Byng Trophy za džentlmenské správanie na ľade si v Las Vegas prevzal útočník Calgary Flames Johnny Gaudreau. Víťaz druhého najstaršieho individuálneho ocenenia “Johny Hockey” za sebou nechal Vladimira Tarasenka reprezentujúceho organizáciu St. Louis Blues a Michaela Granlunda z Minnesoty Wild.

Novým držiteľom Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju sa stal brankár Ottawy Senators Craig Anderson.

Tridsaťšesťročného gólmana počas sezóny zasiahla spáva, že jeho manželka Nicholle trpí rakovinou krvi a na istý čas opustil svoje mužstvo, no keď ho Ottawa potrebovala, vždy sa vrátil a Senators podržal. Anderson pomohol Ottawe k účasti vo finále Východnej konferencie.

Najlepším trénerom Tortorella

Trofej Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera patrí koučovi Columbusu Johnovi Tortorellovi. Päťdesiatdeväťročný Američan sa z tohto ocenenia teší druhýkrát v kariére, rovnakej pocty sa dočkal v sezóne 2004 počas pôsobenia v Tampe Bay Lightning.

Najlepším generálnym manažérom ostatnej sezóny bol David Poile z Nashville Predators. Poile už v minulosti figuroval medzi finalistami, a to hneď štyrikrát. Nashville s ním na čele desiaty raz za 13 sezón postúpil do play-off, prvý raz v histórii organizácie sa dostal až do finále súťaže.

Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika si na galavečeri prevzal útočník Toronta Maple Leafs Auston Matthews. Draftovaný hráč č. 1 v roku 2016 sa stal desiatym držiteľom Calderovej trofeje v dejinách Maple Leafs, naposledy to bol Brit Selby v 1996. Za najproduktívnejším nováčikom skončil v hlasovaní fínsky útočník Patrik Laine z Winnipegu Jets.

Burns prvým “žralokom” s Norrisovou trofejou

Víťazom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sa stal Brent Burns zo San Jose Sharks. Tridsaťdvaročný bek je vôbec prvým “žralokom”, ktorý sa dočkal tohoto ocenenia. Podľa hlasovania skončil na druhom mieste Erik Karlsson z Ottawy, tretí bol líder zadných radov Tampy Bay Victor Hedman.

Držiteľom mimoriadne cenenej Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka je Patrice Bergeron. Skúsený center Bostonu Bruins získal cenu už štvrtýkrát a pridal sa tak k členovi Siene slávy NHL Bobovi Gaineymu.

Dovedna štyri trofeje poznali svojho majiteľa už pred slávnostným večerom v Las Vegas. Okrem Art Ross Trophy, ktorú získal McDavid, bolo jasné, že najlepším strelcom (Maurice Richard Trophy) je 44-gólový kapitán Pittsburghu Crosby, ktorý získal aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off.

Gólman Braden Holtby z Washingtonu už vopred dostal William Jennings Trophy (brankár/-i/ tímu s najmenším počtom inkasovaných gólov). Tohtoročné odovzdávanie výročných cien NHL bolo bez slovenského zastúpenia.

Prehľad držiteľov individuálnych trofejí NHL:

Bill Masterton Memorial Trophy (za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju): Craig Anderson (Ottawa)

Calder Memorial Trophy (najlepší nováčik): Auston Matthews (Toronto)

Frank J. Selke Trophy (najlepšie brániaci útočník): Patrice Bergeron (Boston)

Hart Memorial Trophy (najužitočnejší hráč podľa Asociácie profesionálnych hokejových novinárov): Connor McDavid (Edmonton)

Jack Adams Award (najlepší tréner): John Tortorella (Columbus)

James Norris Memorial Trophy (najlepší obranca): Brent Burns (San Jose)

King Clancy Memorial Trophy (osoba spájajúca hráčske a ľudské kvality): Nick Foligno (Columbus)

Lady Byng Memorial Trophy (hokejový džentlmen): Johnny Gaudreau (Calgary)

Ted Lindsay Award (najužitočnejší hráč podľa hráčskej asociácie NHLPA): Connor McDavid (Edmonton)

Mark Messier Leadership Award (za vodcovstvo): Nick Foligno (Columbus)

NHL Foundation Player Award (za charitatívnu činnosť): Travis Hamonic (New York Islanders)

NHL General Manager Of The Year Award (najlepší generálny manažér):David Poile (Nashville)

Vezina Trophy (najlepší brankár): Sergej Bobrovskij (Columbus)

Trofeje s vopred známymi držiteľmi:

Art Ross Trophy (produktivita v základnej časti): Connor McDavid (Edmonton) – 100 bodov (30+70)

Maurice Richard Trophy (najlepší strelec): Sidney Crosby (Pittsburgh) – 44 gólov

William Jennings Trophy (brankári tímu s najmenším počtom inkasovaných gólov): Braden Holtby (Washington) – 182 inkasovaných gólov

Conn Smythe Trophy (najužitočnejší hráč play-off): Sidney Crosby (Pittsburgh)