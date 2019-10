Foto: Zrútenie mosta na Taiwane si vyžiadalo mŕtvych, ropná cisterna dopadla na tri rybárske člny

Zrútenie mosta na Taiwane si vyžiadalo štyroch mŕtvych a po ďalších dvoch osobách pátrajú. Medzi mŕtvymi sú dvaja Indonézania, Filipínčan a štvrtú obeť zatiaľ neidentifikovali.

Most dlhý 140 metrov sa zrútil v utorok do zátoky na východe Taiwanu. Desať ľudí hospitalizovali so zraneniami.

Jedným z nich je aj vodič ropnej cisterny, ktorá sa zrútila na tri rybárske člny. Prípad sa stal niekoľko hodín po tom, ako sa krajinou prehnal tajfún, no zatiaľ nie je jasné, či mal vplyv na pád mosta.