Fotografie (17. etapa Tour de France 2018): Sagan v zjazde spadol, štart pyrenejského pekla bol v štýle F1

SAINT LARY SOULAN 25. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na 134. mieste v 17. etape Tour de France 2018.

Trojnásobný majster sveta v náročnej etape z Bagnéres-de-Luchon na vrchol stúpania Col du Portet (65 km) sa spočiatku držal v hlavnej skupine favoritov, neskôr z nej logicky vycúval a v zjazde z druhého kopca Col de Val Louron Azet ho dokonca postihol aj pád, po ktorom rýchlo vysadol na bicykel a pokračoval v etape.

