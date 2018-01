Aktualizované: Fourcade ovládol vytrvalostné preteky v Ruhpoldingu, zo Slovákov bol najlepší Kazár

aktualizované: 10. januára 2018, 20:38

RUHPOLDING 10. januára (WebNoviny.sk) – Francúzsky biatlonista Martin Fourcade sa napriek jednej trestnej minúte stal v stredu v nemeckom Ruhpoldingu suverénnym víťazom vytrvalostných pretekov na 20 km na úvod 5. kola Svetového pohára 2017/2018.

Upevnil si vedenie v priebežnom celkovom poradí. Druhý aj zásluhou sklopenia dvadsiatich terčíkov skončil s mankom 1:01,0 min Čech Ondřej Moravec. Tretí po jednom zaváhaní na strelnici bol hlavný rival M. Fourcada v tejto sezóne Johannes Thingnes Bö z Nórska, zaostal o 1:06,3.

Suverénne víťazstvo Fourcada

Martin Fourcade a Johannes Thingnes Bö ex aequo získali malý glóbus za tzv. individuál. V tejto sezóne totiž boli v kalendári len dve súperenia a obaja zhodne skončili na prvom a treťom mieste. Vytrvalostné preteky na ZOH v Pjongčangu v Kórejskej republike sa nebudú rátať.

V boji o veľký glóbus vedie M. Fourcade pred severanom o 50 bodov, pretekári majú za sebou presne polovicu individuálneho programu. Dvadsaťštyriročný trojnásobný majster sveta J. T. Bö sa raduje zo svojho premiérového glóbusu.

Obľúbený Ruhpolding

„Momentálne sme uprostred biatlonovej rutiny a bolo ťažké nájsť silnú motiváciu po tom, ako sme nemali veľa času na regeneráciu a tréning. Bola to zvláštna situácia. Dnes som v prvom rade túžil zlepšiť môj rekord v počte pódiových umiestnení v rade: dosiahol som štrnáste a som na to naozaj hrdý. S výkonom som tiež nadmieru spokojný. Ruhpolding je mojím obľúbeným dejiskom a teší ma, že som nadviazal na predchádzajúce úspechy. Vytrvalostné preteky milujem. S Johannesom sme sa napokon podelili o glóbus a som zvedavý, ako IBU vyrieši toto opatrovníctvo, možno nám dá každému jeden,“ s úsmevom skonštatoval M. Fourcade podľa spravodajstva Medzinárodnej biatlonovej únie.

„Moja záverečná streľba v stoji nebola taká kvalitná ako predchádzajúce položky. Je to záležitosť, ktorú musím podrobiť analýze a popracovať na tom,“ skonštatoval J. T. Bö.

Kazár s jednou ranou mimo

Zo slovenského kvarteta jasne najlepšie dopadol 18. Matej Kazár s jednou ranou mimo a odstupom 3:32,6 min. Jeho osobným rekordom vo SP zostáva prienik do Top 10 v mass-štarte 6. februára 2016 v kanadskom Canmore. Tomáš Hasilla figuruje na 59. mieste vo výsledkovej listine, Martin Otčenáš obsadil 75. priečku a Šimon Bartko sa musel uspokojiť s 90. pozíciou medzi 107 klasifikovanými.

„Konečne body a naozaj pekné umiestnenie… Bol to pre mňa veľmi zvláštny deň. Organizátori chceli udržať trať v čo najlepšom stave, tak bola zavretá a otvorili ju až pri nástrele. Išiel som si vyskúšať časť trate a v zjazde som veľmi ťažko spadol. Vo veľkej rýchlosti mi ´ustrelilo´ nohy a vrazil som do plota. Našťastie, prvá rana prišla nohami a až potom ma otočilo a chrbtom som narazil do oceľovej tyče. Niekoľko minút ma museli kriesiť a zbierať, nebolo mi všetko jedno. S trénerom sme sa museli rozhodnúť, či nastúpim, ale ja som to veľmi chcel vyskúšať, tešil som sa na návrat do kolotoča SP,“ uviedol 34-ročný košický rodák Kazár pre Biatlon-Info.sk.

Pád pri skúške trati

„Asi od druhého-tretieho kola som už bolesť v tom vypätí necítil, ale určite, že ma to stálo niekoľko veľmi dôležitých sekúnd v boji o hromadný štart. Prvé dve kolá som v tom zjazde ozaj išiel úplne na istotu. Trochu som to rozbalil až v závere, keď som si to už dobre otestoval. Celkovo som začal pomalšie, aby mi náhodou aj pre ten pád nevyplo telo bojujúce na hrane. Aj preto som bol na strelnici pokojnejší ako inokedy a strieľal som pri nižších tepoch. Po tom zážitku spred pretekov som bol celkovo vyrovnaný , že som živý a zdravý. Mrzí ma, že to na ´mass´ nestačilo, ale po dnešku naozaj môžem byť maximálne spokojný a šťastný,“ povedal Kazár, ktorému chýbalo necelých 13 sekúnd na prienik medzi nedeľňajšiu tridsiatku aktérov.

Dvadsaťdeväťročný rodák z Perpignanu Martin Fourcade sa usiluje o siedmy veľký glóbus v rade a dobyl štvrtý vo vytrvalostných pretekoch, tretí za sebou. Je dvojnásobným olympijským víťazom zo Soči 2014 (vytrvalostné preteky, stíhacie preteky) a držiteľom jedenástich zlatých medailí z majstrovstiev sveta vrátane jednej z mixu.

V tomto súťažnom ročníku SP dosiahol M. Fourcade svoje piate prvenstvo po stíhačke vo švédskom Östersunde, mass-štarte v domácom Annecy-Le Grand Bornand a double šprint – stíhačka v nemeckom Oberhofe. Triumfoval štvrtý raz v sérii. Celkovo má na konte 66 zohľadnených víťazstiev vo SP a dovedna 68 individuálnych vrátane dvoch prvenstiev pod piatimi kruhmi. Na stupňoch bol vo všetkých 11 prípadoch v tejto sezóne (5-4-2) a dovedna na nich nechýbal už 14. raz vrátane záveru predchádzajúceho súťažného ročníka, čo je nový rekord.

Líderkou u žien Kuzminová

Úspešnejší z bratov Fourcadovcov obhájil v predchádzajúcej sezóne všetkých päť glóbusov (kompletne si ich uchmatol aj v ročníku 2012/2013) a presadil sa v nadpolovičnej väčšine súperení: patrilo mu ich rekordných 14 z 26. Nór Ole Einar Björndalen nazbieral tucet úspechov v ročníku 2004/2005. V sezóne 2016/2017 utvoril M. Fourcade nové maximum aj podľa počtu bodov vo SP – nazhromaždil ich 1322.

Martin Fourcade aktuálne ešte o 28 individuálnych triumfov vo Svetovom pohári zaostáva za Björndalenovým rekordom s hodnotou 94. Vo svojej kariére vybojoval už 27 glóbusov (6+21 aj s tým najčerstvejším), čo je o dva viac ako spomenutý legendárny Nór (25 – 6+19).

Program žien v Ruhpoldingu sa začne vo štvrtok o 14.20 h vytrvalostnými pretekmi na 15 km. Líderkou seriálu je slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová, minulý týždeň dvojnásobná víťazka v inom nemeckom stredisku Oberhofe (štvrtkový šprint, sobotňajšia stíhačka).

SVETOVÝ POHÁR 2017/2018 V BIATLONE – 4. KOLO

Ruhpolding

Vytrvalostné preteky mužov na 20 km: 1. Martin Fourcade (Fr.) 44:27,9 min (1), 2. Ondřej Moravec (ČR) +1:01,0 min (0), 3. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +1:06,3 (1), 4. Roman Rees (Nem.) +1:19,1 (0), 5. Michal Krčmář (ČR) +1:36,6 (0), 6. Dominik Landertinger (Rak.) +2:21,9 (1), 7. Simon Eder (Rak.) +2:23,8 (1), 8. Michal Šlesingr (ČR) +2:26,5 (1), 9. Lukas Hofer (Tal.) +3:00,3 (2), 10. Krasimir Anev (Bul.) +3:02,3 (1),… 18. Matej Kazár +3:32,6 (1), 59. Tomáš Hasilla +5:21,1 (3), 75. Martin Otčenáš +6:17,5 (4), 90. Šimon Bartko (všetci SR) +7:52,6 (5)

Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári (po 11 z 22 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) 612 bodov, 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 562, 3. Jakov Fak (Slovin.) 399, 4. Lukas Hofer (Tal.) 319, 5. Anton Šipulin (Rus.) 311, 6. Tarjei Bö (Nór.) 309, 7. Simon Schempp (Nem.) 306, 8. Arnd Peiffer (Nem.) 294, 9. Benjamin Weger (Švaj.) 289, 10. Simon Desthieux (Fr.) 257,… 65. Matej Kazár 23, 71. Martin Otčenáš (obaja SR) 13

Konečné poradie vo SP v hodnotení vytrvalostných pretekov (po 2 zo 2 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) a Johannes Thingnes Bö (Nór.) – obaja 108 bodov, 3. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) 75, 4. Lukas Hofer (Tal.) 70, 5. Ondřej Moravec (ČR) 65, 6. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) 60, 7. Simon Eder (Rak.) 58, 8. Jakov Fak (Slovin.) 56, 9. Simon Schempp (Nem.) 53, 10. Simon Desthieux (Fr.) 50,… 33. Matej Kazár (SR) 23