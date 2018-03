Francúzsko chce zažalovať Google a Apple, môžu za to ich praktiky voči vývojárom a start-upom

PARÍŽ 14. marca (WebNoviny.sk) – Žalobu proti spoločnostiam Google a Apple pre nezákonné obchodné praktiky, ktorá by mohla viesť k pokutám v rozsahu „niekoľkých miliónov eur“, chystá francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

V rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL šéf francúzskeho rezortu financií v stredu obvinil firmy Google a Apple z toho, že uvaľujú poplatky na vývojárov, ktorí chcú predávať svoje aplikácie týmto internetovým gigantom.

Le Maire považuje za neakceptovateľné aj to, že obe spoločnosti môžu získavať údaje od vývojárov a „jednostranne meniť kontrakty“. Minister financií uviedol, že žalobu podá na parížskom obchodnom súde. „Domnievam sa, že Google a Apple by nemali zaobchádzať s našimi start-upmi a vývojármi takým spôsobom, ako to robia v súčasnosti,“ konštatoval.