Francúzsko sa obáva indického variantu koronavírusu, zvažuje sprísnenie obmedzení pre Britov

Francúzsko možno prijme na leto prísnejšie obmedzenia pre návštevníkov z Veľkej Británie. Tými chce zabrániť šíreniu variantu koronavírusu, ktorý po prvý raz identifikovali v Indii a vyvoláva obavy aj v Spojenom kráľovstve. Možné sprísnenie opatrení pre britských turistov v nedeľu naznačil francúzsky minister zahraničia Jean-Yves Le Drian.

Minister uviedol, že Spojené kráľovstvo by mohli zaradiť do samostatnej zdravotnej kategórie. Tá by spadala medzi najprísnejšie opatrenia pre návštevníkov z Indie a 15 ďalších krajín a uvoľnenejšie požiadavky pripravené pre návštevníkov z Európskej únie a ďalších vybraných štátov.

Le Drian uviedol, že vláda bude sledovať vývoj situácie, než dospeje k rozhodnutiu. „Dúfame, že variant bude možné v krajine, ktorá počas pandémie zažila skutočné zlyhania, mať pod kontrolou,“ vyjadril sa a doplnil, že sú preň aj v kontakte s britskými úradmi.

Pre šírenie indického variantu koronavírusu už zaviedlo obmedzenia pre cestujúcich z Veľkej Británie aj Nemecko. Od nedele môžu zo Spojeného kráľovstva do Nemecka cestovať len jeho občania a obyvatelia, ktorí musia stráviť 14 dní v karanténe.