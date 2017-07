Fribourg údajne lanári brankára Barryho Brusta zo Slovana Bratislava

FRIBOURG-GOTTÉRON 16. júla (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky hokejový klub HC Fribourg-Gottéron sa údajne intenzívne zaujíma o služby kanadského brankára Barryho Brusta. Informuje o tom portál SwissHockeyNews.ch.

Tridsaťtriročný gólman však má na sezónu 2017/2018 zmluvu so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava, dvojičku by mal tvoriť s Jaroslavom Janusom. V klube účastníka NLA by mal nahradiť Reta Berru, ktorý sa rozhodol pre návrat do NHL.

Barry Brust v bratislavskom družstve odchytal predchádzajúce dva súťažné ročníky, pripísal si v nich 83 súťažných štartov. Pred príchodom do Bratislavy pôsobil v KHL v Chanty-Mansijsku a Záhrebe. V NHL absolvoval 11 štartov vo farbách tímu Los Angeles Kings.

