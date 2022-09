Frontex: Počet Rusov prichádzajúcich do Európskej únie v minulom týždni vzrástol o 30 percent

Do Európskej únie (EÚ) počas minulého týždňa prišlo takmer 66-tisíc občanov Ruska. Uviedla to Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex s tým, že je to v porovnaní s predošlým týždňom nárast o 30 percent.

Väčšina z nich prišla do Fínska a Estónska. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

Rusi hromadne utekajú do susedných štátov, aby sa vyhli čiastočnej mobilizácii, ktorú nariadil prezident Vladimir Putin. Od oznámenia napríklad len do Kazachstanu prišlo 98-tisíc Rusov.

Frontex tiež uviedol, že odhaduje, „že nelegálne prekračovanie hraníc sa pravdepodobne zvýši, ak sa Ruská federácia rozhodne uzavrieť hranicu pre potenciálnych brancov“.