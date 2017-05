Frontman kapely The Offspring získal doktorát z molekulárnej biológie

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) – Frontman americkej punk-rockovej kapely The Offspring Dexter Holland získal doktorát z molekulárnej biológie na University of Southern California. Päťdesiatjedenročný hudobník to prezradil na oficiálnej webstránke kapely s tým, že jeho dizertačná práca sa venovala HIV. Holland okrem toho prezradil, že s kapelou pripravujú nový album, ktorý by mal vyjsť budúci rok.

Bryan Keith “Dexter” Holland spoluzakladal v roku 1984 v Kalifornii spomínanú kapelu The Offspring, ktorej súčasnú zostavu okrem neho tvoria aj Noodles (gitara), Greg Kriesel (basgitara) a Pete Parada (bicie). Debutovali o päť rokov neskôr eponymnou štúdiovkou, na ktorú nadviazali albumom Ignition (1992). Preraziť sa im však podarilo až s treťou nahrávkou Smash (1994), ktorá obsahovala hity ako Come Out and Play či Self Esteem.

Nasledovali albumy Ixnay On The Hombre (1997), Americana (1998) a Conspiracy Of One (2000). S ostatnými troma štúdiovkami Splinter (2003), Rise And Fall, Rage And Grace (2008) a Days Go By (2012). Medzi ich ďalšie známe skladby patria aj All I Want, Gone Away, Pretty Fly (For A White Guy), Why Don’t You Get A Job?, The Kids Aren’t Alright, Original Prankster či Want You Bad.

Informácie pochádzajú z webstránky www.stereogum.com a archívu agentúry SITA.