Frustrovaného Bala vypískali vlastní fanúšikovia, podľa jeho agenta by mu mali bozkávať nohy

MADRID 4. marca (WebNoviny.sk) – Waleský futbalista Gareth Bale má v Reale Madrid viaceré problémy. Jeho frustrácia sa najnovšie prejavila v sobotňajšom ligovom šlágri proti FC Barcelona (0:1).

Svojím výkonom nepresvedčil

Dvadsaťdeväťročný rodák z Cardiffu v ňom nastúpil v základnej zostave, ale svojím výkonom nepresvedčil a dole z ihriska išiel už v 61. min za mohutného „bučania“ domácich priaznivcov. Následne Walesan opustil priestory Štadióna Santiaga Bernabéua a čoraz častejšie sa hovorí o jeho možnom konci v mužstve „bieleho baletu“.

„Fanúšikovia, ktorí ho vybučali, by sa mali za seba hanbiť. Bale si zaslúži rešpekt a to, ako sa k nemu priaznivci Realu správajú, je hanebné. V Madride je už šesť rokov a za ten čas vyhral s klubom všetky možné trofeje, mali by mu bozkávať nohy,“ povedal v rozhovore pre televíziu Sky Sports hráčov agent Jonathan Barnett.

Nevhodné správanie a arogancia

Španielska tlač vyčíta rýchlonohému krídelníkovi najmä jeho nevhodné správanie sa a aroganciu. V spomenutom El Clásicu to totiž nebol prvý prípad, keď pre frustráciu predčasne opustil štadión. Tamojšie médiá poukazujú tiež na fakt, že od roku 2013 sa Bale nenaučil poriadne po španielsky.

Zmluvu s „pusinkami“ má však až do 30. júna 2022 a napriek viacerým rozporom ju neplánuje vypovedať. „Napriek všetkému, čo tvrdí tlač, je v Španielsku šťastný, hovorí ich jazykom obstojne a nemá žiadne problémy so svojimi spoluhráčmi. Chce zostať v Reale a klub chce, aby on zotrval,“ doplnil Barnett.

Bale dosiaľ odohral za madridský klub 222 súťažných stretnutí, v ktorých strelil 101 gólov. Štyri razy sa tešil z víťazstva v najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži Lige majstrov (2014, 2016-2018).