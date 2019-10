Fungovanie generálnej prokuratúry si podľa Čaputovej žiada viac ako len zmenu jej vedenia

Generálneho prokurátora by podľa prezidentky Zuzany Čaputovej nemali navrhovať iba poslanci. Pre agentúru SITA to uviedol jej hovorca Martin Strižinec. Ako dodal, prezidentka sa chce aktívne zapojiť do politických, ale aj odborných diskusií o tejto téme. Fungovanie generálnej prokuratúry si totiž podľa nej vyžaduje viac, ako len zmenu voľby jej vedenia. Zmenu voľby generálneho prokurátora si prezidentka podľa Strižinca predstavuje napríklad zvýšením kvóra potrebného pri hlasovaní v parlamente na 90 hlasov. „Predmetom odborných úvah môže byť aj zmena na voľbu kvalifikovanou väčšinou,“ napísal v stanovisku.

V súčasnosti je potrebná len nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, teda 39. Hovorca tiež pripomína, že Čaputová dlhodobo komunikuje, že by kandidátov na túto funkciu mali navrhovať aj iné subjekty, než len poslanci parlamentu. A dodáva, že je pripravená aktívne vstupovať do odborných aj politických diskusií o nevyhnutných zmenách.

Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa skončí mandát v roku 2020.

Bývalý prezident Ivan Gašparovič napríklad odmietol vymenovať Jozefa Čentéša, ktorého na tento post zvolil parlament počas vlády Ivety Radičovej.