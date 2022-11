Futbal: HELL Football Fanatic je limitovaná edícia k MS v Katare 2022

Ruské plány na dočasné prímerie s cieľom umožniť civilistom odísť humanitárnymi koridormi, ktoré vedú do Bieloruska alebo Ruska, sú podľa člena britskej vlády Jamesa Cleverlyho „neuveriteľne cynické". [related id="1752620" /] „Poskytovať evakuáciu do náručia krajiny, ktorá v súčasnosti ničí vašu, je nezmysel," povedal pre BBC britský minister pre Európu a Severnú Ameriku.Cleverly zároveň vylúčil perspektívu toho, že by NATO vyhlásilo bezletovú zónu nad Ukrajinou. Uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin sa snaží zatiahnuť NATO do konfliktu, aby „odôvodnil svoje falošné rozprávanie". Dodal, že Veľká Británia bude naďalej pomáhať Ukrajincom pri obrane a poskytovať ekonomickú aj humanitárnu pomoc. [photo id="1748427"] Na otázku o utečencoch minister Cleverly odpovedal, že Británia nestanovila limit na počet prichádzajúcich. „Nevieme presne, aký ich počet bude, ide o najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny," konštatoval.