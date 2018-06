Futbalista Interu Miláno Milan Škriniar: Po operácii očí vidí na 150%. Odrazí sa nový zrak na ešte lepších výkonoch?

BRATISLAVA 21. júna 2018 (WBN/PR) – Má za sebou výnimočne úspešnú sezónu, v ktorej dopomohol domovskému Interu Miláno dostať sa po ôsmych rokoch opäť do prestížnej Ligy majstrov.

Na Slovensko prišiel aj kvôli plánovanému zákroku. Bezbolestnou laserovou operáciou očí sa zbavil dioptrií do diaľky. Doteraz hrával bez okuliarov a šošoviek a podľa lekárskej správy videl na 40%. „Kontrola na druhý deň po operácii potvrdila u Milana 150%-né videnie. Je možné, že nový zrak ocení vedenie aj fanúšikovia Interu.

Talentovaný stopér si približne pred tromi rokmi všimol, že sa mu zhoršuje videnie do diaľky. „Podstúpil som prvotné vyšetrenie, na ktorom mi lekárka odporučila dioptrické okuliare a kontaktné šošovky. Dal som si vyrobiť oboje, ale šošovky som si nikdy nevedel dať poriadne do oka. Okuliare som používal zriedkavo, najčastejšie pri telke či za volant. V bežnom živote som ich však nenosil,“ prezradil stopér talianskeho futbalového klubu Inter Miláno Milan Škriniar. Okuliare a šošovky však nenosil ani na tréningoch a počas zápasov.

Kedykoľvek potreboval dovidieť na text do diaľky, prižmuroval zo všetkých síl, aby dokázal zaostriť. „Na ihrisku mi to nerobilo problémy, rovnaké dresy som rozoznal. J Nemal som až tak silno poškodený zrak, že by som nevidel. Napriek tomu sa teším z rozdielu v kvalite videnia, ktorú pocítim aj pri zápasoch.“

Detailné vstupné očné vyšetrenie na bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia však potvrdila, že bez okuliarov a šošoviek, ktoré Milan bežne nenosil, mal však len štyridsaťpercentné videnie.

Mal strach

Mal pred operáciou strach? „Samozrejme, vždy sú obavy. Podstúpil som však veľmi precíznu očnú prehliadku. Vyšetrili mi každý detail, cítil som sa super a jediné, čo som chcel, bolo čo najskôr podstúpiť aj operáciu dioptrií. Na operáciu sme chceli ísť spolu s bratom. Žiaľ, v zime mi to nevyšlo. Musel som počkať, kedy ukončím sezónu a budem mať trochu čas. Brat bol na zákroku vo februári, vidí perfektne, je veľmi spokojný.“

Plánovaný zákrok femtosekundovým laserom odkomunikoval s klubom aj klubovým lekárom. „Operáciu mi schválili, povedali, že ak dôverujem lekárom na klinike, súhlasia.“

Po sezóne dovolenka a operácia očí

Talentovaný futbalový obranca má za sebou fantastickú sezónu v tíme milánskych nerazzurri. Zabojoval v ligovej súťaži a aj vďaka slovenskému Milanovi Škriniarovi sa Inter Miláno prebojoval do Ligy majstrov 2018/2019 prvýkrát od sezóny 2011/2012.

Po príchode na Slovensko podstúpil bezbolestnú laserovú operáciu femtosekundovým laserom pomocou metódy NeoLASIK HD, počas ktorej ho lekári zbavili – 1.5 dioptrií a astigmatizmu zároveň.

„Milan absolvoval ešte pred operáciou precízne očné predoperačné vyšetrenie, ktoré trvalo takmer tri a pol hodiny. Vyšetrujeme počas neho viac než tridsať parametrov. V závere pacient podstupuje aj vyšetrenie v cykloplégii, ktoré dokáže odhaliť aj skryté dioptrické chyby. Nasleduje rozhovor, počas ktorého pacientovi detailne vysvetľujeme priebeh operácie a pooperačnú starostlivosť,“ opisuje priebeh Milanovho vyšetrenia jeho ošetrujúca očná lekárka aj chirurgička, MUDr. Adriana Smorádková z bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia.

Ľahký šport môže už o týždeň

„U Milana ako športovca sme si do detailov prebrali, kedy môže začať so športovými aktivitami. Po laserovej metóde NeoLASIK HD s použitím femtosekundového laseru môže už o sedem dní začať s ľahkými aeróbnymi aktivitami ako beh, fitness, bicykel. O tri týždne od operácie sa môže opäť vrátiť na ihrisko a pokračovať s tréningami a zápasmi,“ pokračuje lekárka.

Ako prebiehala samotná operácia? „V lokálnej kvapkovej anestéze. Milan strávil na operačnej sále celkovo približne dvadsať minúť. Prvá fáza operácie s použitím femtosekundového laseru trvá dvadsať sekúnd na jednom oku a dvadsať na druhom.

Druhá fáza, samotné odstránenie dioptrií pomocou excimerového laseru, trvala u Milana pätnásť sekúnd. Celá procedúra je pre pacienta úplne bezbolestná. Prvé dve – tri hodiny po zákroku si pacient pospí alebo oddýchne a večer už môže opäť normálne fungovať. Operácia si nevyžaduje žiadnu péénku.“

„Po operácii som si asi dve hodiny pospal. Oči mi slzili, poobede som ešte oddychoval, podvečer som si už pozrel aj Majstrovstvá vo futbale. Ráno som z balkóna pozrel dole a videl som značky aut pod sebou aj detaily, ktoré som predtým nevidel,“ opisuje svoje prvé pocity po zákroku. Ráno si už na kontrolu do Bratislavy odšoféroval sám. „Myslím, že aj na ihrisku pocítim dosť veľkú zmenu k lepšiemu. Teším sa na to.“

Novú kvalitu Milanovho videnia ocení nielen samotný futbalista, ale je možné , že z neho bude profitovať aj jeho tím. „Z pôvodných 40% vidí už prvý deň po operácií na 150%. Je to obrovská zmena v kvalite videnia,“ dodáva MUDr. Smorádková.