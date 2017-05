Fyzioterapeut: Pravidelný pohyb musí byť pre pacientov so sklerózou multiplex súčasťou úspešnej liečby

Bratislava, 31.5.2017 ( WBN/PR ) – Pohyb by mal byť prirodzenou súčasťou nášho života, a to sa týka nielen zdravých ľudí, ale aj pacientov s diagnózou sklerózy multiplex. Práve to je hlavnou myšlienkou podujatia Od Tatier k Dunaju, ktorý v máji organizuje OZ Nádej. Navyše, pravidelné cvičenie pod vedením skúsenej fyzioterapeutky dokáže pacientovi pomôcť udržať si dlhšie samostatnosť, dobrú pohyblivosť a vyššiu kvalitu života. Spoločnosť Novartis Slovakia už štvrtým rokom podporuje projekt fyzioterapie v domácom prostredí pacienta. Individuálne zostavené rehabilitačné plány a cvičenie v pohodlí domova za pravidelných návštev fyzioterapeutky, priniesli už desiatkam slovenských pacientov s SM pozitívne výsledky.

Skleróza multiplex je najrozšírenejším ochorením centrálneho nervového systému s neznámymi príčinami vzniku. Na Slovensku máme 8 000 pacientov s roztrúsenou sklerózou a ich počet neustále rastie. „Väčšine pacientov je ochorenie diagnostikované vo veku 20-40 rokov. Pacientom, ktorí boli na vrchole svojich fyzických síl a mali plány do budúcnosti, ako založiť si rodinu, pracovať na kariére, cestovať, sa celý život zrazu otočil naruby. Je však veľmi dôležité, aj napriek tejto ťažkej neliečiteľnej diagnóze a neistým vyhliadkam do budúcnosti, nevzdávať sa a okamžite začať s liečbou. A cvičenie by malo byť jej neoddeliteľnou súčasťou,“ vraví skúsená fyzioterapeutka Erika Kubešová, ktorá s pacientmi so sklerózou multiplex pracuje už takmer 4 rokov.

Cieľom cvičenia je nielen posilniť a uvoľniť svalstvo celého tela, ale aj predchádzať skracovaniu svalov a šliach. Najmä u pacientov so spastickými prejavmi ochorenia, ktorí necvičia, totiž hrozí radikálne zhoršenie pohyblivosti. „Moderná liečba SM dokáže toto ochorenie u väčšiny pacientov spomaliť a zastabilizovať. Vhodný pohyb je však nevyhnutný na to, aby si pacienti uchovali čo najdlhšie svoju hybnosť a samostatnosť. V snahe urobiť pre pacientov čo najviac, spoločnosť Novartis pred takmer 4 rokmi spustila projekt cvičenia s fyzioterapeutom v domácom prostredí, ktorý prináša naozaj výborné výsledky,“ hovorí Marianthi Psaha, CPO Country Head spoločnosti Novartis Slovakia.

V minulosti sa pacientom s roztrúsenou sklerózou cvičenie veľmi neodporúčalo. Dôvodom bolo prehlbovanie únavy, ktorú pacienti už aj bez cvičenia zväčša pociťovali. „Prax ukázala, že pacienti, ktorí pravidelne cvičia, si dlhšie udržujú hybnosť tela a tým aj samostatnosť a nezávislosť od svojich blízkych. Samozrejme, rehabilitačný plán aktivít prispôsobujeme na mieru aktuálnemu zdravotnému stavu pacienta a jeho schopnostiam. Cieľom cvičení nie je úplne sa zničiť, ale pravidelnou fyzickou aktivitou udržať, ak nie aj zlepšiť, svoj fyzický stav,“ vysvetľuje fyzioterapeutka Erika Kubešová. Posledné štyri roky navštevuje svojich pacientov v ich domácom prostredí, a to vďaka projektu, ktorý rozbehla spoločnosť Novartis Slovakia.

Aktuálne v projekte domácej fyzioterapie pomáhajú tri fyzioterapeutky až 180 pacientom po celom Slovensku. Erika Kubešová sa stará o pacientov na západnom Slovensku. „Za pacientmi chodím aspoň dvakrát do mesiaca, ak majú problémy a zavolajú ma, tak aj častejšie. Najprv skontrolujem ich fyzický stav, pozriem sa, ako sa im v cvičení darí, a naučíme sa ďalšie cviky. Ak pacient pravidelne cvičí, aspoň trikrát do týždňa, hneď je to poznať na ich fyzickej kondícii. A vidím to nielen ja, ale aj sami pacienti,“ dopĺňa. Jednou z jej pacientov je aj Ivana Kubalová z Dubnice nad Váhom, ktorá vďaka projektu využíva možnosť domácej fyzioterapie už 3 roky: „Cvičenie s Erikou mi veľmi pomáha. Cítim sa dobre, dokážem normálne fungovať a starať sa o rodinu. Viem, že keby som prestala, bolo by to pre mňa veľmi zlé – svaly by mi stuhli a ja by som veľmi rýchlo stratila silu – a to ma motivuje. Je skvelé, že nemusím nikam chodiť a fyzioterapeut príde za mnou domov.“

Samozrejme, nie vždy je cvičenie príjemné a nenáročné, často ho sprevádza bolesť či neprekonateľná únava. Tí však, ktorí sa rozhodnú ich prekonať, sú odmenení lepším zdravotným stavom a plnohodnotným životom po dlhší čas. „Sebestačnosť, mobilita, vyššia kvalita života či prevencia pri ďalšom zhoršení zdravotného stavu, tzv. atakoch, to všetko sú benefity pre tých pacientov, ktorí vytrvajú a pravidelne cvičia. Svaly majú pamäť. U tých, ktorí cvičia sa telo vie po ataku spamätať omnoho skôr a rekonvalescencia netrvá, napríklad, tri mesiace, ale jeden,“ vysvetľuje výhody pravidelného cvičenia fyzioterapeutka. Pritom stačí denne si zacvičiť aspoň pár minút podľa inštrukcií fyzioterapeuta, ísť na prechádzku či potrénovať na stacionárnom bicykli. „Pacient by mal k liečbe pristupovať aktívne a aj cvičením znásobovať jej účinok. My sa snažíme pacientom ich úsilie čo najviac uľahčovať. Aj preto chceme tím domácich fyzioterapeutov posilniť o ďalšieho člena, robíme pravidelné prednášky a workshopy pre pacientov a podporujeme vznik denných stacionárov, kde si pacienti, okrem iného, môžu prísť zacvičiť pod vedením skúsených fyzioterapeutov. Pripravili sme tiež krátke videá a videokonferencie, podľa ktorých si pacienti môžu kedykoľvek zacvičiť v pohodlí svojho domova,“ dodáva Marianthi Psaha z Novartis Slovakia.

O spoločnosti Novartis

