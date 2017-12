Galko nazval Kisku najlepším prezidentom samostatného Slovenska a apeluje na jeho kandidatúru

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomír Galko vyzýva prezidenta Andreja Kisku, aby sa vyjadril, či bude v roku 2019 opäť kandidovať do funkcie.

Verejnosť čaká na vyjadrenie

Galko to napísal v otvorenom liste prezidentovi, ktorý zverejnil internetový portál europskenoviny.sk. Podľa Galka verejnosť na prezidentovo rozhodnutie netrpezlivo čaká, zatiaľ čo niektoré médiá zverejňujú „zaručené“ informácie, že Kiska už na prezidenta kandidovať nebude.

Bývalý minister obrany Kisku v liste označil za najlepšieho prezidenta v histórii samostatného Slovenska a dodal, že za neho nevidí náhradu. Kiskových voličov by preto podľa Galka potešilo, keby sa jasne vyjadril, či bude znovu kandidovať za prezidenta.

Náhrada by sa hľadala ťažko

„Vzhľadom k turbulentnej dobe je veľmi žiaduce, aby ste s týmto zásadným politickým i osobným rozhodnutím neotáľali. Samozrejme, so všetkým rešpektom a úctou apelujem na vás a dovolím si povedať, aj spolu s tisíckami našich občanov, aby ste kandidovali opätovne,“ napísal Galko v otvorenom liste.

Ľubomír Galko uviedol, že aj opozičným politikom pomôže, ak sa prezident ku kandidatúre vyjadrí čo najskôr. „Ak by to bolo rozhodnutie, že kandidovať už nebudete, čo si neželám, o to skôr potrebujeme vaše stanovisko vedieť čo najskôr. Zabezpečiť dôstojnú náhradu za vás by totiž bola naozaj veľká fuška,“ napísal Galko prezidentovi a dodal, že dúfa, že s takouto úlohou nebude opozícia konfrontovaná a bude sa môcť sústrediť na svoju prácu.