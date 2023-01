Gareth Bale bol podľa Realu Madrid legendou klubu i svetového futbalu, teraz ho však čaká ďalší krok v živote

Waleský futbalista Gareth Bale v pondelok oficiálne ukončil hráčsku kariéru vo veku 33 rokov, podľa jeho slov to bolo „zďaleka najťažšie rozhodnutie“, aké musel vo futbalovom živote urobiť.

Päťnásobný víťaz Ligy majstrov so španielskym Realom Madrid bol kapitán reprezentácie Walesu na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare, za svoju krajinu hral aj na ostatných dvoch európskych šampionátoch.

Čaká ho ďalší krok v živote

„Moja reprezentačná kariéra zmenila môj život aj to, kým som. Mal som to šťastie byť Walesan, hrať za národný tím a byť jeho kapitánom. Dalo mi to niečo, čo sa nedá porovnať s ničím, čo som zažil. Som poctený, že som mohol byť súčasť histórie tejto úžasnej krajiny, cítiť podporu a vášeň fanúšikov. Spolu sme boli na nečakaných a úžasných miestach. Teraz na mňa čaká ďalší krok v živote a príležitosť na ďalšie dobrodružstvo,“ povedal Bale vo svojom stanovisku. Za Wales odohral 111 zápasov a strelil v nich 41 gólov, v oboch štatistikách je historický rekordér.

Legenda klubu a svetového futbalu

Gareth Bale začal profesionálnu kariéru v anglickom Southamptone, potom hral šesť rokov za Tottenham Hotspur a v roku 2013 za vtedy rekordnú sumu prestúpil do Realu Madrid. V anglickej Premier League nastrieľal 53 gólov a v španielskej La Lige 81, s Realom získal aj tri ligové tituly a raz triumfoval v pohárovej súťaži Copa del Rey.

Záver aktívnej kariéry strávil v zámorskej MLS, s tímom FC Los Angeles sa tešil z celkového prvenstva. „Biely balet“ nazval svojho bývalého hráča „legendou klubu a svetového futbalu“.

„Gareth bol súčasťou nášho klubu v jednom z najúspešnejších období v jeho histórii a navždy bude symbol mnohých z najlepších momentov za ostatných desať rokov,“ uviedol Real Madrid k Baleovi, ktorý strelil víťazné góly vo finále Ligy majstrov v rokoch 2014 a 2018.

Hráč, ktorý si zaslúži označenie legenda

Pamätný gól strelil aj vo finále Copa del Rey 2014 proti FC Barcelona, keď sa prezentoval jedným zo svojich slávnych dlhých šprintov. Real však neopustil v najlepšom, niekoľko rokov sa trápil so zraneniami a vysedával na lavičke náhradníkov.

Futbalová federácia vo Walese tiež vyslovila Baleovi veľké uznanie za jeho prínos pre reprezentáciu: „Výraz legenda je v dnešnom futbale často nadužívaný. Je však málo hráčov, ktorí si zaslúžia toto označenie viac ako Bale za to, akú dôležitú úlohu zohral v zlepšení obrazu národného tímu mimo ihriska a v jeho úspechoch.“