Gastrosektor a cestovný ruch môžu žiadať o podporu aj za január a február, podmienky sa nemenia

Oprávnení záujemcovia v cestovnom ruchu a gastronómii budú môcť žiadať o podporu štátu na zmiernenie vplyvov pandémie koronavírusu aj za január a február tohto roka. Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje vyhlásiť výzvu s touto možnosťou v rámci malej schémy pomoci budúci týždeň 15. augusta.

„Robíme to preto, lebo zástupcovia cestovného ruchu aj hotelov a reštaurácií nám avizovali, že síce sa už v januári uvoľňovali opatrenia, ale vplyv covidu bol stále veľmi zásadný,“ povedal v stredu vo vysielaní na sociálnej sieti minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Podmienky na získanie finančného príspevku sa nemenia. „Podnikateľ musí preukázať pokles tržieb aspoň o 40 percent. Tí, ktorí už vedeli a fungovali, už do tejto schémy nepadnú,“ upozornil minister. „Tým, ktorí ešte naďalej boli v mesiacoch január a február postihnutí koronakrízou, budeme ešte vedieť pomôcť,“ podotkol.

Celková suma pomoci pre cestovný ruch a gastro sektor za január a február tohto roka by podľa odhadov mohla dosiahnuť približne do 8 miliónov eur, Doležal si myslí, že to bude výrazne menej. „Zdrojov na to máme dostatok. Doteraz sme na malú aj veľkú schému na podporu cestovného ruchu vyčerpali viac ako dvesto miliónov eur, efektívne sme pomohli cestovnému ruchu touto sumou,“ dodal minister.